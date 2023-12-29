CHP’de muhalifler ‘nezaket’ bekliyor

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana tavır alan isimler, Genel Başkan Özgür Özel’in “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun baskısı” nedeniyle kendilerine kulak vermemesinden şikayetçi. Yerel seçimlerde aday belirleme sürecinde etkin görev almadıklarından dert yanan muhalif vekiller, CHP’nin yeni yönetiminden ‘demokratik nezaket’ beklediklerini söyledi. Kaynaklar, “Belediye başkan adayları belirlenirken toplumsal uzlaşma sağlanmalı ki başarılı olsun, muhalefeti yok sayarsanız demokratik nezakete aykırı olur herkesle görüşürlerse faydalı olur. Toplumsal uzlaşma başarı getirir demokratik nezaket başarı getirir” diye konuştu. “Genel Başkan Özgür Özel, üzerindeki İmamoğlu baskısı nedeniyle sesimize kulak vermiyor” diyen muhalifler “Kılıçdaroğlu’na yakınlığımız nedeniyle sistem dışına itiliyoruz” vurgusu yaptı.