|
Gündem

CHP’de muhalifler ‘nezaket’ bekliyor

CHP’de, genel başkan değişikliği sonrasında başlayan yeni kutuplaşmada, “nezaket” tartışmaları başladı.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 02:32 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu.
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana tavır alan isimler, Genel Başkan Özgür Özel’in “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun baskısı” nedeniyle kendilerine kulak vermemesinden şikayetçi. Yerel seçimlerde aday belirleme sürecinde etkin görev almadıklarından dert yanan muhalif vekiller, CHP’nin yeni yönetiminden ‘demokratik nezaket’ beklediklerini söyledi. Kaynaklar, “Belediye başkan adayları belirlenirken toplumsal uzlaşma sağlanmalı ki başarılı olsun, muhalefeti yok sayarsanız demokratik nezakete aykırı olur herkesle görüşürlerse faydalı olur. Toplumsal uzlaşma başarı getirir demokratik nezaket başarı getirir” diye konuştu. “Genel Başkan Özgür Özel, üzerindeki İmamoğlu baskısı nedeniyle sesimize kulak vermiyor” diyen muhalifler “Kılıçdaroğlu’na yakınlığımız nedeniyle sistem dışına itiliyoruz” vurgusu yaptı.



#siyaset
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Özgür Özel
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli zammı son durum: SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?