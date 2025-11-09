Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
CHP’de muhalifler ümidi kesti

CHP’de muhalifler ümidi kesti

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:009/11/2025, Pazar
G: 9/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgür Özel
Özgür Özel

39’uncu Olağan Kurultay hazırlıkları süren CHP’de “tek aday mı, çift aday mı olacak” sorusunun cevabı netleşmeye başladı. Partideki muhalif kanattan edinilen bilgilere göre, kurultayda alternatif aday hazırlığı bulunmuyor. 1400 delegenin oy kullanmasının beklendiği kurultayda, Genel Başkan Özgür Özel’in karşısına rakip çıkmayacak. 21’inci ve 22’nci Olağanüstü kurultaylarda olduğu gibi, Özel 39’uncu Olağan Kurultay’da da tek aday olacak. Partideki mevcut yönetime muhalif bir CHP milletvekili, “Genel Başkanın karşısına aday çıkarma girişimimiz yok. Tek adaylı bir yarış olacak ve biz de kongreye katılacağız. Şimdilik bir Parti Meclisi (PM) listesi hazırlığımız da bulunmuyor. Ancak ilerleyen günler ne gösterir bilemiyoruz” dedi. PM listesinde de henüz net bir tablo oluşmuş değil. Özel’in kendi listesini hazırladığı, muhaliflerin ise bu yönde çalışma yürütmediği belirtiliyor. Özel’in “kucaklayıcı bir liste” oluşturma niyeti, parti içinde dikkatle izleniyor. Muhalif kanattan bir ismin listeye alınmasının, iç dengeleri yumuşatabileceği ifade ediliyor. Ancak listeye muhalif isimlerin dahil edilmemesi halinde bile, muhaliflerin ayrı liste hazırlığı olmayacağı kaydedildi.


#CHP
#Özgür Özel
#muhalif
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İZSU duyurdu! İzmir’de bugün saatler sürecek su kesintisi yaşanacak! Hangi ilçe ve mahalleler etkilenecek?