CHP’de muhalifler ümidi kesti

39’uncu Olağan Kurultay hazırlıkları süren CHP’de “tek aday mı, çift aday mı olacak” sorusunun cevabı netleşmeye başladı. Partideki muhalif kanattan edinilen bilgilere göre, kurultayda alternatif aday hazırlığı bulunmuyor. 1400 delegenin oy kullanmasının beklendiği kurultayda, Genel Başkan Özgür Özel’in karşısına rakip çıkmayacak. 21’inci ve 22’nci Olağanüstü kurultaylarda olduğu gibi, Özel 39’uncu Olağan Kurultay’da da tek aday olacak. Partideki mevcut yönetime muhalif bir CHP milletvekili, “Genel Başkanın karşısına aday çıkarma girişimimiz yok. Tek adaylı bir yarış olacak ve biz de kongreye katılacağız. Şimdilik bir Parti Meclisi (PM) listesi hazırlığımız da bulunmuyor. Ancak ilerleyen günler ne gösterir bilemiyoruz” dedi. PM listesinde de henüz net bir tablo oluşmuş değil. Özel’in kendi listesini hazırladığı, muhaliflerin ise bu yönde çalışma yürütmediği belirtiliyor. Özel’in “kucaklayıcı bir liste” oluşturma niyeti, parti içinde dikkatle izleniyor. Muhalif kanattan bir ismin listeye alınmasının, iç dengeleri yumuşatabileceği ifade ediliyor. Ancak listeye muhalif isimlerin dahil edilmemesi halinde bile, muhaliflerin ayrı liste hazırlığı olmayacağı kaydedildi.