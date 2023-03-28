CHP'de Muharrem İnce çatlağı: Eski vekilden destek açıklaması

Ceyhun İrgil- Muharrem İnce
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin oyu toplamasının ardından linç kampanyası için de düğmeye basıldı. "Hain, AK Parti'nin adamı” denilerek Kılıçdaroğlu lehine çekilmeye zorlanan İnce için,
"Seçimin kaybedilmesine neden olursa, sokakta yürüyemez"
yorumları bile yapıldı.
Eski vekilden İnce'ye destek
Eski vekilden İnce'ye destek
26. dönem CHP Bursa Milletvekili
Ceyhun İrgil
, sanatçılardan Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı
Muharrem İnce
'ye gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
İrgil,
"Eski yol arkadaşım Muharrem İnce konusunda olumsuz yorum yapmamayı tercih edenlerdenim ne de olsa birbirimize geçen haklarımız var. Ancak Muharrem İnce için "proje" demek haksızlık. Tüm duygusal süreçler gibi akli ve mantıki tartışma olanaklı değil asıl olan sonuç, hükmü tarih verecek"
ifadelerinde bulundu.
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1 saat önce