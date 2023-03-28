CHP'de Muharrem İnce çatlağı: Eski vekilden destek açıklaması

"Eski yol arkadaşım Muharrem İnce konusunda olumsuz yorum yapmamayı tercih edenlerdenim ne de olsa birbirimize geçen haklarımız var. Ancak Muharrem İnce için "proje" demek haksızlık. Tüm duygusal süreçler gibi akli ve mantıki tartışma olanaklı değil asıl olan sonuç, hükmü tarih verecek"