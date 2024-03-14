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CHP'deki kayıt dışı parada hesap günü: İfade vermeye çağrılan iki kişi adliyeye geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekilen para sayma görüntüleriyle ilgili üç kişiyi ifadeye çağırdı. İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş konuyla ilgili ifade verecekken iki kişi bu sabah ifade için adliyeye geldi. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ise yarın ifade vermek üzere adliyeye gelmesi bekleniyor.

09:41 - 14/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:07 - 14/03/2024 Perşembe
IHA
Türkiye'nin konuştuğu CHP'deki para sayma görüntüleri.
Türkiye'nin konuştuğu CHP'deki para sayma görüntüleri.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında Fatih Keleş ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz'ın, bilgilerine başvurulmak üzere savcılığa çağrılmıştı.


Özgür Nas ve Can Poyraz ifade vermek için adliyeye geldi. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ise yarın gelmesi bekleniyor.



RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla re'sen soruşturma başlatmıştı.




İmamoğlu kendi ihtirasları için CHP'yi ateşe attı
İmamoğlu kendi ihtirasları için CHP'yi ateşe attı

Türkiye, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen ve 'mini kasası' olarak anılan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in de aralarında bulunduğu CHP’lilerin milyonlarca liralık parayı saydığı videoyu konuşuyor. Paranın kime ait olduğu ve ne için kullanıldığının belirlenmesi için savcılığın harekete geçtiği görüntülere ilişkin açıklamalar da peş peşe geliyor. O dönemde görevde bulunan CHP Genel Merkezi’nden bir yetkili görüntülere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. CHP'li yetkili, para teslim operasyonunun İmamoğlu ve adamları tarafından organize edildiğini, İmamoğlu’nun kendisini kurtarmak ve Kılıçdaroğlu’dan intikam almak amacıyla böyle bir senaryo hazırladığını savundu. Ayrıca İmamoğlu’nun CHP’nin kurumsal kimliğini ve varlığını tehlikeye atacak şekilde iftira atmaktan çekinmediğini de sözlerine ekledi.


#CHP İstanbul İl Başkanlığı
#kayıtdışı para trafiği
#para sayma görüntüleri
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