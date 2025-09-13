Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
CHP'den istifa etmişti: Bir isim daha AK Parti'ye geçiyor

CHP'den istifa etmişti: Bir isim daha AK Parti'ye geçiyor

10:0713/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK öncesinde partiye katılan iki belediye başkanını tebrik ederek, katılımların devam edeceğini söylemişti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK öncesinde partiye katılan iki belediye başkanını tebrik ederek, katılımların devam edeceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısında, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a AK Parti rozetini taktı. Erdoğan, CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in de AK Parti’ye katılacağını duyurdu. Katılımların süreceğini vurgulayan Erdoğan’ın, cumartesi günü düzenlenecek Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel ve Beykoz’dan istifa eden meclis üyelerine de rozet takması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün partisinin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a AK Parti rozeti takan Erdoğan, CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in de AK Parti’ye katılacağını açıkladı.



Cumartesi günü düzenlenecek AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında, Gürzel ve CHP’den ayrılan Beykoz Belediye Meclis üyelerine de rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takması bekleniyor.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, partiye katılan belediye başkanlarını tebrik ederek, katılımların süreceğini vurgulamıştı.



CHP’den istifasını geçtiğimiz hafta salı günü sosyal medya hesabından duyuran Gürzel, açıklamasında “Asılsız suçlamalar, iftiralar ve psikolojik şiddete varan baskılar artık tahammül sınırımı aşmıştır. Yalnızca AK Parti, MHP’li meclis üyeleri ve Beykoz halkı tarafından destek gördüm” ifadelerini kullanmıştı.




#CHP
#Recep Tayyip Erdoğan
#Merkez Karar ve Yürütme Kurulu
#Özlem Vural Gürzel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, başvuru tarih açıklaması geldi mi?