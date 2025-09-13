CHP'den istifa etmişti: Bir isim daha AK Parti'ye geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısında, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a AK Parti rozetini taktı. Erdoğan, CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in de AK Parti’ye katılacağını duyurdu. Katılımların süreceğini vurgulayan Erdoğan’ın, cumartesi günü düzenlenecek Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel ve Beykoz’dan istifa eden meclis üyelerine de rozet takması bekleniyor.
Cumartesi günü düzenlenecek AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında, Gürzel ve CHP’den ayrılan Beykoz Belediye Meclis üyelerine de rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takması bekleniyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, partiye katılan belediye başkanlarını tebrik ederek, katılımların süreceğini vurgulamıştı.