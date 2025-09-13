CHP'den istifa etmişti: Bir isim daha AK Parti'ye geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün partisinin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a AK Parti rozeti takan Erdoğan, CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in de AK Parti’ye katılacağını açıkladı.