Gündem CHPden istifa etti
POLİTİKA

CHP’den istifa etti

CHP eski milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaşadığı rüşvet tartışmasının ardından partisinden istifa etti.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Sinan Aygün
Sinan Aygün

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile aralarındaki rüşvet tartışmasının ardından Sinan Aygün CHP’den istifa etti. Aygün istifa dilekçesinde ‘Gördüğüm lüzum üzerine CHP’den istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim’ ifadelerini kullandı. Yavaş’a yönelik 25 milyon TL rüşvet iddiası sonrası disipline sevk edilen Sinan Aygün, dün 7 günlük süre dolarken ifade yerine CHP’ye istifasını verdi.

SAVUNMA YAPMADI

Aygün, geçtiğimiz günlerde Yavaş ve 3 CHP’li meclis üyesi hakkında rüşvet suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuş, ardından CHP Genel Merkezi, hakkında disiplin süreci başlatmıştı. 23 Aralık’ta başlatılan süreç gereği Aygün’ün bugün Ankara İl Başkanlığına yazılı savunmasını vermesi gerekiyordu. Ancak, Aygün savunma yapmadan partisinden istifa etti. Aygün, sosyal medyadan da paylaştığı istifa dilekçesinde, “Gördüğüm lüzum üzerine CHP üyeliğinden istifa ediyorum” dedi. ifadelerini kullandı. Aygün, belediye tarafından mühürlenen sahibi olduğu ‘Togo Kuleleri’ inşaatına ilişkin aleyhine olan mahkeme kararını üst mahkemeye taşıma karşılığında okul yaptırma bedeli adı altında 25 milyon lira rüşvet istediğini iddia etmişti.

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