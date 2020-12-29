Gündem CHPli Altaydan Pınarın babasının aranmasına ilişkin açıklama Normal bir zekaya sahip kimse böyle tehdit etmez
POLİTİKA

CHP'li Altay'dan Pınar'ın babasının aranmasına ilişkin açıklama: Normal bir zekaya sahip kimse böyle tehdit etmez

CHP’li bir vekilin, Pınar Gültekin'in öldürülmesi sonrası baba Gültekin'i arayarak “davadan vazgeç” dediği iddiasına ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Böyle bir olay yok. Normal bir zekaya sahip kimse, aileyi böyle tehdit etmez" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

CHP’li bir vekilin, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi sonrası baba Gültekin'i arayarak “davadan vazgeç” dediği iddiasına ilişkin bir açıklama da CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan geldi.

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"Böyle bir olay yok"

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Altay, "Böyle bir olay yok. Adı geçen milletvekilimizi yakından tanıyan biri olarak söylüyorum. Milletvekilimiz baba ile 1,5 dakikalık telefon konuşması yapıyor. Hiç tanımadığı bir babaya da zaten bir milletvekili, 'sen bundan vazgeç' demez. Normal bir zekaya sahip kimse, aileyi böyle tehdit etmez. Milletvekilimiz, böyle bir şeyin ispatlanması halinde bırakın CHP'den istifa etmeyi, milletvekilliğinden istifa edeceğini kamuoyuyla paylaştı. Biz kendisine güveniyoruz" dedi.

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