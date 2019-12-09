CHP’li başkandan zam yağmuru

Bilecik Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında Ücret ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan “2020 ücret ve tarifeler raporu” gündeme geldi. Birçok kalemde zam teklifini içeren rapor, CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından mecliste oylandı. AK Parti ve MHP grupları zamlara karşı çıkarken, zamlı yeni tarifeler CHP ve İYİ Partili üyeler tarafından oy çokluğu ile meclisten geçti.

SU İLE BAŞLADI

Yeni tarifelere göre, birçok kaleme zam uygulandı. Bunların başında ise su geldi. Su kullanım ücretine yüzde 22,6 oranında zam yapıldı. 0-25 metreküp arası su kullanım ücreti 1,50 liradan, 1,84 liraya 25- 50 metreküp arası su kullanımı 1,75 liradan 2,15 liraya, 50 metreküp ve yukarısı için su kullanım ücretlerine 2,50 liradan 3,06 liraya yükseltildi. Katı atık ücreti 8,80 liradan 22 liraya çıkarak yüzde 150 arttı.

MEZAR YERİNE YÜZDE 100 ZAM

Ayrıca, CHP ve İYİ Parti’nin oy çokluğuyla yeni yılda uygulamaya konulacak tarifelere göre mezar yerleri de zamlandı. Bir kişilik mezar yeri ücretine yüzde 100 zam uygulandı. Yeni tarifeye göre, 750 lira olan bir kişilik mezar ücreti 1,500 liraya yükseldi. Nikâh kıydırmak isteyen çiftlere de CHP ve İYİ Parti’den kötü haber geldi. Hafta içi mesai saati dışında yapılacak evlenme akitleri için nikah ücreti 180 liradan 300 liraya, tatil günlerinde düğün salonu ve özel mekanlarda yapılacak nikah ücretleri ise 300 liradan bin liraya çıkarıldı.

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DOLMUŞ VE EKMEK DE NASİBİNİ ALDI

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin geçtiğimiz aylarda ekmeğe yüzde 50 zam yaptı. Yine, şehir içi halk dolmuş ücretleri de arttı. Yeni tarife ile birlikte Bilecik’te öğrenci fiyatı 1,75 liradan 2 liraya, tam bilet ise 2 liradan 2,5 liraya çıktı.