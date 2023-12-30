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CHP’li belediyede aile boyu sömürü

CHP’li belediyelerde yaşanan ‘akraba kadrolaşması’ devam ediyor. 2019 yılında CHP’li olmayanları işe almayacağını beyan eden CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bu sözünün gereğini yerine getiriyor.

04:00 - 30/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 02:57 - 30/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hakan Bulut, babası Hüsnü Bulut ve ablası Nazan Bulut Mercan.
Hakan Bulut, babası Hüsnü Bulut ve ablası Nazan Bulut Mercan.

2019 yılında CHP’li olmayanları işe almayacağını beyan eden CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bu sözünün gereğini yerine getiriyor. Son olarak CHP’den Edirne Belediyesi Meclis Üyesi olan ve geçmiş dönemlerde il gençlik kolları başkanlığı yapan Nedim Mercan’ın akrabalarını belediye kadrosuna aldırdırdığı ortaya çıktı.

Ailesini belediyeye aldıran Nedim Mercan ve Recep Gürkan

KADROYA BİLE ALMIŞ

Nedim Mercan, CHP’li kontenjanından eşi Nazan Bulut Mercan’ı ve kayınbiraderi Hakan Bulut’u sınavsız bir şekilde sözleşmeli olarak Edirne Belediyesi’nde işe aldırdı. Daha sonra sözleşmeliden kadroya geçirerek memur olmalarını sağladı. Mercan’ın kayınpederi CHP Edirne Disiplin Kurulu üyesi Hüsnü Bulut da, daha önce yıllarca belediyede inşaat teknikeri memuru olarak çalışıp emekli olmuş, ardından belediyenin taşeron şirketlerinde çalışmıştı.

Diğer yandan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a bağlı bir ekibin, yerel seçimler öncesi sokak sokak, kapı kapı dolaşıp CHP için üye çalışması yaptığı öğrenildi. Bu çalışmalar neticesinde CHP üyesi olanlardan 100-150 civarında kişinin de belediyede istihdam edildiği bildirildi.




#siyaset
#CHP
#Edirne Belediyesi
#Nedim Mercan
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