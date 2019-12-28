Gündem CHPli belediyeler 11 bin 718 kişiyi işten çıkardı
POLİTİKA

CHP'li belediyeler 11 bin 718 kişiyi işten çıkardı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li belediyelerin 31 Mart seçimlerinden sonra 11 bin 718 kişiyi işten çıkardığını söyledi. Özhaseki, CHP'nin yıllarca belediyelere kendi dünya görüşüne yakın insanları doldurarak halkı hizmetten mahrum bıraktığını dile getirdi.

Haber Merkezi AA
İşten çıkarılanlar İBB önünde oturma eylemi yapmıştı.
İşten çıkarılanlar İBB önünde oturma eylemi yapmıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kayseri İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP'li belediyeleri eleştirdi.

Türk milletinin CHP'li belediyelere artık prim vermediğini belirten Özhaseki, "CHP'li belediyeleri üç ana noktada toplayabiliriz. CHP belediyeciliği demek çöp demek, çukur demek ve çamur demek. Hizmette gözleri olmaz onların" dedi.

AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki

Belediyelerde yolsuzluk deyince CHP belediyeciliğinin akla geldiğini ifade eden Özhaseki, bunun en büyük örneğinin İstanbul'daki İSKİ skandalı olduğunu söyledi.

İşten çıkarılan İBB çalışanları eylem yaptı
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İşten çıkarılan İBB çalışanları eylem yaptı
İBB'ye ait şirketlerden işten çıkartılan işçiler belediye önünde oturma eylemi yaptı. İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, İSTGÜVEN'de çalıştıklarını ancak, gerekçe belirtilmeden işten çıkartıldıklarını savunan işçiler, işe iade edilmelerini istedi.


11 bin 718 kişiyi işten çıkarıldı

CHP'nin yıllarca belediyelere kendi dünya görüşüne yakın insanları doldurarak halkı hizmetten mahrum bıraktığını dile getiren Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne yazık ki seçim öncesinde verdikleri sözleri tamamen unutarak başka bir mecrada sürünüp duruyorlar. Dün Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı aradım. 31 Mart seçimlerinden sonra bugüne kadar işine son verilen işçilerin sayısını sordum. CHP'li belediyeler, 31 Mart'tan sonra 11 bin 718 kişiyi sadece dünya görüşlerinden dolayı işten çıkardı. 25 binden fazla kardeşimizin sendikasını zorla değiştirdiler. Bunlar 15-20 yıllık işçiler. Hakkında 'işe gelmiyor, işini yapmıyor' diye rapor yok. Seçim öncesinde İstanbul ve Ankara belediye başkanları seçim mitinglerinde 'İşçilerin işine son vermeyeceğiz, işçinin ekmeğiyle oynayan namussuzdur, şerefsizdir' diye nutuklar atıyorlardı.

İBB'de işten çıkarılan Güven engelli oğluyla belediye önüne geldi
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İBB'de işten çıkarılan Güven engelli oğluyla belediye önüne geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait şirketlerden işten çıkartılan işçiler belediye önünde oturma eylemi yaptı. İBB'de özel güvenlik olarak çalışırken çıkarıldığını söyleyen Burhan Güven, 'Yanımda yüzde 80 engelli oğlum var. Bana söylediği 'baba seni işten niye çıkardılar?' Başkanımız gelsin bunun açıklamasını çocuğuma yapsın. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Allah'tan korksun, İstanbul herkese yeter. Çocuğuma bakamazsam bunun hesabını kim verecek?' diye konuştu.


Ne oldu? Ne çabuk yuttunuz bu lafları? Niye atıyorsunuz insanları işinden?"

Özhaseki, konuşmasının ardından İYİ Partiden istifa ederek AK Parti'ye katılan Kayseri'nin İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'e parti rozetini taktı.

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