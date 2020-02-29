CHP'li Bolu Belediyesi'nden Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere ücretsiz otobüs İdlib'de hain saldırı sonucu şehit düşen 33 askerimizin ardından Türkiye'nin sınır kapılarını açtığını duyurulmasının ardından Bolu Belediye Başkanı da Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler için Edirne'ye kadar ücretsiz otobüs kaldırılacağını açıkladı.

Haber Merkezi 29 Şubat 2020, 08:40 Son Güncelleme: 29 Şubat 2020, 08:51 İHA