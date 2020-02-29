CHP'li Bolu Belediyesi'nden Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere ücretsiz otobüs
İdlib'de hain saldırı sonucu şehit düşen 33 askerimizin ardından Türkiye'nin sınır kapılarını açtığını duyurulmasının ardından Bolu Belediye Başkanı da Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler için Edirne'ye kadar ücretsiz otobüs kaldırılacağını açıkladı.
Türkiye'nin sınır kapılarını açtığının duyurulmasının ardından mülteciler, Avrupa'ya geçebilmek için Edirne'ye gitmeye başladı.
Mültecilerin bir kısmı kendi imkanlarıyla tuttukları otobüs ve taksilerle Edirne'ye doğru yola çıkarken, büyük çoğunluğu otogarlarda yoğunluk oluşturdu.
BOLU'DAN EDİRNE'YE ÜCRETSİZ OTOBÜS
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler için sınır ili olan Edirne’ye ücretsiz otobüs kaldırılacağını duyurdu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, savaştan kaçarak Bolu’ya gelen mültecilerin, sınır ili olan Edirne’ye ücretsiz gidebilmeleri için otobüs kaldıracağını açıkladı.
Özcan yaptığı açıklamada, gitmek isteyen mültecilerin muhtarlık veya belediyeye başvurmasını söyleyerek, “Dün gece Suriye’de muhtemelen rejim güçleri tarafından kahraman Türk askerimize yönelik hava saldırısı gerçekleştirildi. Ben şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımızın da şifa bulmasını temenni ediyorum. Bu hain saldırıdan sonra hükümetimiz, mülteciler için sınır kapılarının açıldığını duyurdu. Bu kapsamda biz de arkadaşlarımız ile çalıştık. Biz de, Bolu’daki mültecilerin sınır şehri olan Edirne’ye ulaşabilmeleri için Bolu’dan ücretsiz otobüsler kaldırmayı taahhüt ediyoruz. Edirne’ye gitmek isteyen mülteciler muhtarlıklara ve Bolu Belediyesi’ne başvuru yapabilirler. Sayı ne kadar olursa olsun biz buradan Edirne’ye naklini gerçekleştirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.