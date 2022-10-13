CHP'li Burak Erbay’dan sosyal medya yasasına ilginç protesto: Kürsüde çekiçle telefonunu parçaladı

TBMM Genel Kurulu'nda, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 19. madde görüşmeleri devam ediyor. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak kürsüye çıktı.

'ARTIK GEREK KALMAYACAK'

Kürsüde cep telefonunu kıran Erbay, gençlere seslenerek "Eğer buradaki yasa Meclis’ten geçerse, bu telefonu artık bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim. Kullanmanıza gerek kalmayacaktır." dedi.

Çekiçle kırdığı telefonu yere atan Erbay, şu ifadeleri kullandı: "Bu yasa gençleri çok ilgilendiriyor. Ben buradan 15-16-17 yaşında ve özellikle 2023'te Türkiye'nin kaderini belirleyecek, 18-19-20 yaşında ilk defa oy kullanacak kardeşlerime seslenmek istiyorum.

İstediğiniz yere tatile gidemiyorsunuz, istediğiniz yemeği yiyemiyorsunuz, istediğini tableti, kıyafeti alamıyorsunuz. Mutsuzsunuz. Bunun sebebi AKP iktidarı ve peşine takılan MHP. Tek özgürlüğünüz var. Instagram, YouTube, Facebook var. Orada haberleşiyorsunuz.

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Bugün 12 Ekim. Eğer buradaki yasa Meclis'ten geçerse, bu telefonu artık bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim. Kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Ama 2023 Haziran'da o genç kardeşlerim size gereken dersleri verecektir."