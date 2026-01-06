Yeni Şafak
CHP'li eski Ereğli ilçe başkanı Ocakçı ofisinde ölü bulundu

CHP'li eski Ereğli ilçe başkanı Ocakçı ofisinde ölü bulundu

22:356/01/2026, Salı
Sertan Ocakçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
CHP’nin eski Ereğli ilçe başkanı Sertan Ocakçı'dan haber alamayan yakınları, ofisine gittiklerinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ocakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

CHP’nin önceki dönem Ereğli ilçe başkanlarından ve önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Sertan Ocakçı, Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki ofisinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Ocakçı’dan haber alamayan yakınları Yalı Caddesi üzerindeki ofisine gittiklerinde Ocakçı’yı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ocakçı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ocakçı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



