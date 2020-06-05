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Gündem CHPli Hamzaçelebi Erken seçim gündem saptırmaktır
POLİTİKA

CHP'li Hamzaçelebi: Erken seçim gündem saptırmaktır

Erken seçim konusunu gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na partisinden tepki var. CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, “Erken seçim tartışmaları gündemi saptırmak, AK Parti’den doğan iki partinin toparlanmasını önlemekten başka bir amaç taşımıyor” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Akif Hamzaçebi
Akif Hamzaçebi

Hamzaçebi, “Herkes gündeme odaklanmalı, bu ağır ekonomik krizden çıkışı, istihdamı ve üretimi artırmayı konuşmalı” açıklamasında bulundu. Mart ayında yapılması beklenen CHP kurultayı, korona nedeniyle ertelenmiş, kongrenin son olarak temmuz ayında yapılmasının hedeflendiği bildirilmişti. Muharrem İnce, Fikri Sağlar, Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner gibi isimlerin öne çıktığı kurultay öncesinde muhalefeti sindirmek isteyen Kılıçdaroğlu’nun, yeniden seçilme endişesi taşıyan vekillere de şantaj olarak, ‘erken seçim’ tehdidini kullandığı belirtiliyor.

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