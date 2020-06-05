CHP'li Hamzaçelebi: Erken seçim gündem saptırmaktır

Hamzaçebi, “Herkes gündeme odaklanmalı, bu ağır ekonomik krizden çıkışı, istihdamı ve üretimi artırmayı konuşmalı” açıklamasında bulundu. Mart ayında yapılması beklenen CHP kurultayı, korona nedeniyle ertelenmiş, kongrenin son olarak temmuz ayında yapılmasının hedeflendiği bildirilmişti. Muharrem İnce, Fikri Sağlar, Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner gibi isimlerin öne çıktığı kurultay öncesinde muhalefeti sindirmek isteyen Kılıçdaroğlu’nun, yeniden seçilme endişesi taşıyan vekillere de şantaj olarak, ‘erken seçim’ tehdidini kullandığı belirtiliyor.

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