CHP'li Mahmut Tanal'dan vatandaşa skandal sözler: Oy verdiğiniz AK Parti yapsın engelleyen mi var?

Eski CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bozgunla ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu'na isim vermeden yüklendi. "Ortada Genel Başkanımız ve partimiz açısından tam bir başarısızlık vardır" diyen Hamzaçebi, "Kimse bu sonuçlardan bir başarı öyküsü yaratmaya kalkışmasın." ifadelerini kullandı.