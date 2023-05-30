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CHP'li Mahmut Tanal'dan vatandaşa skandal sözler: Oy verdiğiniz AK Parti yapsın engelleyen mi var?

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden yenilgiyle ayrılmasının ardından skandal bir paylaşımda bulundu. Tanal, Twitter'da "Urfa-Akçakale arası sırat yoluna bir el atsanız" diye ricada bulunan bir vatandaşa "Oy verdiğiniz AK Parti yapsın. Engelleyen mi var?" sözleriyle cevap verdi.

10:01 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP'li Mahmut Tanal Twitter'da bir istekte bulunan vatandaşı azarladı.

CHP'li Mahmut Tanal Twitter'da bir istekte bulunan vatandaşı azarladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu, geçtiğimiz pazar günü gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turdan 52.18 oy oranıyla galip ayrılarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.

CHP'li Mahmut Tanal'dan vatandaşa skandal sözler

CHP'li Mahmut Tanal, Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından kendisine sosyal medyadan ulaşan bir vatandaşa skandal bir yanıt verdi.

Şanlıurfa'dan milletvekili seçilen Tanal, vatandaşın
"Seçim geride kaldı. Şu Urfa-Akcakale arası sırat yoluna bir el atsanız"
ifadeleriyle yaptığı paylaşımı şöyle cevapladı:
"Oy verdiğiniz Akp yapsın. Engelleyen mi var?"



#Mahmut Tanal
#CHP
#Şanlıurfa
2 saat önce
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