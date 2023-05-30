CHP'li Mahmut Tanal'dan vatandaşa skandal sözler: Oy verdiğiniz AK Parti yapsın engelleyen mi var?

CHP'li Mahmut Tanal Twitter'da bir istekte bulunan vatandaşı azarladı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu, geçtiğimiz pazar günü gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turdan 52.18 oy oranıyla galip ayrılarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.
Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.
CHP'li Mahmut Tanal'dan vatandaşa skandal sözler
CHP'li Mahmut Tanal, Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından kendisine sosyal medyadan ulaşan bir vatandaşa skandal bir yanıt verdi.