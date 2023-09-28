CHP'li Özgür Özel TSK'yı hedef alan Sezgin Tanrıkulu'na arka çıktı: Haksızlık yapıldı vekilimi linç ettirmem

Özgür Özel, Türk ordusunu hedef alan Sezgin Tanrıkulu'na destek verdi.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal açıklamalarda bulundu. Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu,
"TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı"
diye konuştu.
Tanrıkulu, TV100'de yaptığı açıklamada,
"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız"
dedi.
CHP de Tanrıkulu'nu kınadı: Doğru bulmuyoruz
CHP de Tanrıkulu'nu kınadı: Doğru bulmuyoruz
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu'nun ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayıp,
"Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir."
açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise,
"Biz TSK'nın hedef alınmasını kurumsal olarak asla doğru bulmayız. Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir'
' dedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Tanrıkulu'nun skandal açıklamasına ilişkin soruşturma başlattı. Tanrıkulu hakkında fezleke de hazırlandı.
"Milletvekilimi linç ettirmem"
"Milletvekilimi linç ettirmem"
CHP genel başkanlığına adaylığını duyuran Özgür Özel, katıldığı Habertürk TV canlı yayınında, Tanrıkulu'na arka çıktı.
Tanrıkulu'na haksızlık yapıldığını söyleyen Özel,
"Maalesef parti sözcümüz (Faik Öztrak) de benzer tavra girdi. Herkes aklını başına alacak. Partide milletvekilim yanlış yaparsa hesap sorulur, soruşturma açılır. Tanrıkulu 'ben bu tip soruları TSK töhmet altında, şaibe altında kalmasın diye soruyorum' diyor.
Ömer Çelik'in peşine takılıp da kendi milletvekilimi linç ettirmem."
dedi.
#Özgür Özel
#Sezgin Tanrıkulu
#CHP
#Türk Silahlı Kuvvetleri
1 saat önce