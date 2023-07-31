CHP'li Özgür Özel'den seçim sonucunu 'yenilgi' olarak görmeyen Kılıçdaroğlu'na: Tabanımızın hissiyatını anlamıyor

CHP Grup Başkanı Özgür Özel "Seçim sonunu yenilgi olarak değerlendirmiyorum." diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı göndermede bulundu.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçim sonunu yenilgi olarak değerlendirmiyorum. 60'a 40 olsaydı gerçek anlamda yenilgi olurdu." demişti.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı göndermede bulundu.
'Baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu'
Tüm il ve ilçelerde partililerle görüş alışverişinde bulunduğunu belirten Özel, "Birtakım reformları ve devrimleri süratle yapmak zorundayız." diye konuştu.
'Lider partisini iktidara taşıyamayacağına inandığı anda görevini bırakmalı'
"Bir lider görevi ne zaman bırakmalı" sorusunu yanıtlayan Özgür Özel, "Bugünlerde dönem sınırlaması çok tartışılıyor. Bunun olmasının partiye bir dinamizm katacağını değerlendiriyorum. Dönem sınırlaması ölçülebilir, kanıta dayalı bazı koşullar tarif edilerek, mutlak başarı şartıyla istisnaya tabi tutulabilir. Ayrıca bir liderin, partisini iktidara taşıyamayacağına, büyütemeyeceğine inandığı anda görevini bırakması en doğal demokratik beklentidir" yanıtı verdi.