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POLİTİKA

CHP'li Özkoç'tan İnce'ye çok sert sözler: Namertsin!

CHP'li Özkoç'tan İnce'ye çok sert sözler: Namertsin!

CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Muharrrem İnce'ye ateş püskürdü. Özkoç "Dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Muarrem İnce'ye seslendi.
CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Muarrem İnce'ye seslendi.

CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır.

Kanıtın varsa konuş, yoksa sus!

İnce, dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!

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