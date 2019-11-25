CHP'li Özkoç'tan İnce'ye çok sert sözler: Namertsin! CHP'li Özkoç'tan İnce'ye çok sert sözler: Namertsin! CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Muharrrem İnce'ye ateş püskürdü. Özkoç "Dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 25 Kasım 2019, 12:02 Son Güncelleme: 25 Kasım 2019, 12:11 Yeni Şafak