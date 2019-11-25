CHP'li Özkoç'tan İnce'ye çok sert sözler: Namertsin!

CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Açıklama şöyle:
Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır.
Kanıtın varsa konuş, yoksa sus!
İnce, dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!
Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır.Kanıtın varsa konuş, yoksa sus!İnce (@vekilince), dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!
— Engin Özkoç (@enginozkoc) November 25, 2019