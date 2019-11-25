CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Partide çete arayanlara gerekli cevap verilecek

CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

MYK toplantımız devam ediyor. Toplantımızda ülkemizin gerçek gündemi olan ekonomik kriz ve partimize yönelik başlatılan operasyon vardı.

Kumpasın açık hedefi CHP ve genel başkanıdır

Kim CHP'nin karışmasını istediyse, kim genel başkanımıza "Çek git" diyorsa bu kumpas onun işine yaramıştır. Partide çete arayanlara gerekli cevap verilecek.



Herkes çok dikkatli olmalı. CHP'nin ruhunda kuvai milliye ruhu vardır. Bu ruhu içine sindiremeyenler "Çete" arama gafletinde bulunmuştur.

Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru, açıklamalarını sürdürüyor.

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