Gündem CHPli Saruhanın Bodrum Belediyesi başkan adaylığı reddedildi
POLİTİKA

Muğla haber: CHP'li Saruhan'ın Bodrum Belediyesi başkan adaylığı reddedildi

CHP'li Saruhan'ın Bodrum Belediyesi başkan adaylığı reddedildi

CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı Muğla İl Seçim Kurulunca reddedildi.

Haber Merkezi AA
Mustafa Saruhan
Mustafa Saruhan

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı Muğla İl Seçim Kurulunca reddedildi.

  • Muğla Seçim Kurulu, Saruhan'ın daha önce aldığı toplam cezalar açısından "seçilme yeterliliğine haiz olmadığı" gerekçesiyle adaylığını reddetti. Karar, ilgililere tebliğ edildi.

CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, "Hukuki süreç devam ediyor. YSK'nin kararını bekliyoruz. Bu yanlış karardan bir an önce dönülmesini ümit ediyoruz" dedi.

  • Karahan, kararın erteleneceğine inandıklarını belirterek, aksi takdirde CHP'den başka bir aday çıkartıp yola devam edeceklerini kaydetti.

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