CHP’li Şimşek’ten 'ısıtılmış' yalan: 4 ay önce de Diyanet’e aynı iftirayı attı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında, Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezi’nde hazırlandığına yönelik bir söylemde bulunmuştu.
Diyanet'ten 4 ayda ikinci yalanlama
Diyanet İşleri Başkanlığı, Şimşek'in iddiasını yaptığı yazılı açıklamayla yalanlamıştı. Diyanet’ten yapılan açıklamada "Eski CHP Milletvekili Şimşek'i gerçek dışı iddiasından dolayı kınadığımızı, kendisi hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek istiyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.
Şimşek, 4 ay önce de bir televizyon programında benzer bir iddiada bulunmuştu. Yayına bağlanan Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da, Şimşek’in iddiasını hutbenin nasıl hazırlandığına yönelik süreci anlatarak çürütmüştü.