CHP’li Şimşek’ten 'ısıtılmış' yalan: 4 ay önce de Diyanet’e aynı iftirayı attı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında, Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezi’nde hazırlandığına yönelik bir söylemde bulunmuştu.

Diyanet'ten 4 ayda ikinci yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Şimşek'in iddiasını yaptığı yazılı açıklamayla yalanlamıştı. Diyanet’ten yapılan açıklamada "Eski CHP Milletvekili Şimşek'i gerçek dışı iddiasından dolayı kınadığımızı, kendisi hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek istiyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

GÜNDEM Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan CHP'li Berhan Şimşek'in Cuma hutbesi iftirasına tepki

Şimşek, 4 ay önce de bir televizyon programında benzer bir iddiada bulunmuştu. Yayına bağlanan Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da, Şimşek’in iddiasını hutbenin nasıl hazırlandığına yönelik süreci anlatarak çürütmüştü.

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OYNAT 00:37 CHP'li Berhan Şimşek'ten Cuma namazı gafı: Hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum CHP'li eski vekil Berhan Şimşek, KRT TV'de katıldığı programda Cuma namazıyla ilgili büyük bir gafa imza attı.

Kendisinin cuma namazlarına gittiğini belirten Şimşek 'Gidiyoruz Cumalara Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüzünden hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum. Niye? İçeri girdiğimizde AK Parti Genel Merkezi'nden yazılmış hutbeler var. 50 kuruşluk kâra gidiyoruz camiye, 150 kuruşluk zararla çıkıyoruz' ifadelerini kullandı.



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