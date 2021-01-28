Gündem CHPli Şimşekten ısıtılmış yalan 4 ay önce de Diyanete aynı iftirayı attı
POLİTİKA

CHP’li Şimşek’ten 'ısıtılmış' yalan: 4 ay önce de Diyanet’e aynı iftirayı attı

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, "Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezi’nde hazırlandığı" iddiasına bulunmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı, hutbelerin uzman ekipler tarafından hazırlandığı açıklamasını yaparak, atılan iftiraya karşı yasal yollara başvurulacağını bildirirken, Şimşek’in 4 ay önce de bir televizyon programında aynı iftirada bulunduğu, yayına bağlanan Din Hizmetleri Genel Müdürü tarafından yalanlandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berhan Şimşek
Berhan Şimşek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında, Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezi’nde hazırlandığına yönelik bir söylemde bulunmuştu.

Diyanet'ten 4 ayda ikinci yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Şimşek'in iddiasını yaptığı yazılı açıklamayla yalanlamıştı. Diyanet’ten yapılan açıklamada "Eski CHP Milletvekili Şimşek'i gerçek dışı iddiasından dolayı kınadığımızı, kendisi hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek istiyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan CHP'li Berhan Şimşek'in Cuma hutbesi iftirasına tepki
GÜNDEM
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan CHP'li Berhan Şimşek'in Cuma hutbesi iftirasına tepki

Şimşek, 4 ay önce de bir televizyon programında benzer bir iddiada bulunmuştu. Yayına bağlanan Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da, Şimşek’in iddiasını hutbenin nasıl hazırlandığına yönelik süreci anlatarak çürütmüştü.

CHP'li Berhan Şimşek'ten Cuma namazı gafı: Hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum
OYNAT 00:37
CHP'li Berhan Şimşek'ten Cuma namazı gafı: Hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum
CHP'li eski vekil Berhan Şimşek, KRT TV'de katıldığı programda Cuma namazıyla ilgili büyük bir gafa imza attı.
Kendisinin cuma namazlarına gittiğini belirten Şimşek 'Gidiyoruz Cumalara Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüzünden hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum. Niye? İçeri girdiğimizde AK Parti Genel Merkezi'nden yazılmış hutbeler var. 50 kuruşluk kâra gidiyoruz camiye, 150 kuruşluk zararla çıkıyoruz' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu

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