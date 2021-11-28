Gündem CHPli Tanju Özcan Kaftancıoğlunun söylemleri beni rahatsız ediyor
POLİTİKA

CHP'li Tanju Özcan: Kaftancıoğlu'nun söylemleri beni rahatsız ediyor

Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, katıldığı televizyon programında partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirdi. Özcan, "Onun söylemlerinin önemli bir kısmı beni rahatsız ediyor." diyerek Kaftancıoğlu'nun sözde Ermeni soykırımı konusundaki açıklamasını eleştirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Tanju Özcan: Kaftancıoğlunun söylemleri beni rahatsız ediyor
Tanju Özcan

Irkçı söylemleri ile sık sık gündeme gelen Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, Habertürk ekranlarında açıklamalarda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştiren Özcan, "Kaftancıoğlu ile ideolojik olarak çok ciddi farklılıklarımız var. Onun söylemlerinin önemli bir kısmı beni rahatsız ediyor." dedi.

Özcan, sözlerinin devamında "Ermeni soykırımı ile ilgili söylemleri beni çok rahatsız etmişti." ifadelerini kullandı.

​CHP'li Tanju Özcan: Kaftancıoğlu'nun söylemleri beni rahatsız ediyor
OYNAT 00:46
​CHP'li Tanju Özcan: Kaftancıoğlu'nun söylemleri beni rahatsız ediyor
Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, katıldığı televizyon programında partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirdi. Özcan, 'Onun söylemlerinin büyük bir kısmı beni rahatsız ediyor.' diyerek Kaftancıoğlu'nun sözde Ermeni soykırımı konusundaki açıklamasını eleştirdi.

KAFTANCIOĞLU NE DEMİŞTİ?

Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından, 1915 yılında yaşanan tarihi gelişmelerle ilgili Ermeni tezlerini destekleyen bir mesaj paylaşmış, şu ifadeleri kullanmıştı:

"23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu: 1915"

CHP’li Tanju Özcan’dan HDP’li Gergerlioğlu’na: Terör örgütünün sözcüsü
GÜNDEM
CHP’li Tanju Özcan’dan HDP’li Gergerlioğlu’na: Terör örgütünün sözcüsü

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Samimiysen aday olma
GÜNDEM
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Samimiysen aday olma

Akşener ve Kılıçdaroğlu ırkçılığa sessiz kaldı
GÜNDEM
Akşener ve Kılıçdaroğlu ırkçılığa sessiz kaldı
Galatasaray ligde yok

Galatasaray ligde yok

​Avrupa'da bileği bükülmeyen G.Saray, ligde galibiyet alamıyor.
Tarihi galibiyet

Tarihi galibiyet

​Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor, 26 maçtır yenilmiyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiyede 170 terörist var teslim olsalar ne güzel olur

​Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli vatandaşlarla buluştu.

Girişimci adaylarına mantarcılık kursu

Girişimci adaylarına mantarcılık kursu

​Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz mantarcılık kursu.

​28 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

Galatasaray başkanlarından Mustafa Cengiz 71 yaşında hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.