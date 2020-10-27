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Gündem CHPli Tekinden Öztrakın anket eleştirisine cevap Üzülseler de kırılsalar da bunları söyleyeceğim
POLİTİKA

CHP’li Tekin’den Öztrak’ın anket eleştirisine cevap: Üzülseler de kırılsalar da bunları söyleyeceğim

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin oy kaybı yaşadığına yönelik açıklamasını eleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a cevap verdi. Tekin, “Faik Bey, bana parti tüzüğünü hatırlattı. Ne dediğimi çok iyi biliyorum. Yarın çok geç olmaması için partililer üzülseler de kırılsalar da bunları söyleyeceğim” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Gürsel Tekin
Gürsel Tekin

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Milliyet Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, “İktidar gerilerken oyumuz artmıyorsa ne zaman oyumuz artacak? Çalışmıyorsak, yorulmuyorsak seçim kaybetmeye mahkum oluruz. Bu uygun şartlarda önümüzdeki seçimleri kaybedersek bunun hesabını kimseye veremeyiz” diyerek partisinin oy kaybı yaşadığını belirtmişti.

Faik Öztrak Tekin'i hedef almıştı

Tekin’in açıklamasına CHP sözcüsü Faik Öztrak, “Partimizin üyelerinin kamuoyu önünde partimizi eleştirmelerini partimiz iktidara yürürken doğru bulmam. Bu eleştirilerin yapılacağı yerler tüzüğümüzde belirtilmiştir. Her hafta kapalı grup toplantıları yapıyoruz. Buralarda arkadaşlarımız gerçekten eleştirileri varsa dile getirirler” diyerek tepki gösterdi.

"Üzülseler de kırılsalar da söyleyeceğim"

Halk Radyosu’nda açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, Öztrak’ın kendisine yönelik sözlerine cevap verdi. CHP’nin tüzüğünü ve geleneklerini bildiğini dile getiren Tekin, “Bugüne kadar bütün seçimlerin sonuçlarını tahmin etmiş bir siyasetçiyim. Oy kaybını sokakları dolaşarak görüyordum. Ne dediğimi çok iyi biliyorum. Genel başkana da söyledim, kapalı gruplarda da bu durumu ifade ettim. Bugün bunu ifade edemezsem yarın çok geç olur. Çok geç olmaması için partililer üzülseler de kırılsalar da bunları söyleyeceğim” dedi.

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"Arkadaşlarım üstüne alınırsa alınsın"

Partililere yönelik eleştirilerde de bulunan Tekin, “Acaba merak ediyorum. Bütün arkadaşlarım, üstüne alınırsa alınsın. Seçimden seçime gidip halkın dertlerine ortak olmak olmaz. CHP’ye 12 bin sandıkta boş oy çıktı. Şırnak’ı Bayburt’u Ardahan’ı anlarım. İstanbul, İzmir ve Ankara’yı kim bana anlatacak. Bunları söylemiyim mi. Söylemeye devam edeceğim” sözlerini kullandı.

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