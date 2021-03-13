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POLİTİKA

CHP'li Ünal Çeviköz: Mısır'a heyet göndereceğiz

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Mısır’a bir heyet gönderilmesi amacıyla Mısır tarafına bildirimde bulunduklarını söyledi. "CHP heyeti olarak önümüzdeki haftalarda Mısır’a ziyaret olabilir" diyen Çeviköz, Mısır'la kurulan temastan da memnuniyet duyduklarını belirtti.

Haber Merkezi Diğer
Ünal Çeviköz
Ünal Çeviköz

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Ajans Bizim’e yaptığı açıklamada, bir CHP heyetinin Mısır’a gidebileceğini söyledi.

"Önümüzdeki haftalarda gerçekleşebilir"

İki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için Mısır’a bir heyet gönderilmesi amacıyla Mısır tarafına bildirimde bulunduklarını belirten Çeviköz, "TBMM Dışişleri Komisyonunu'na Mısır’a CHP olarak bir heyet göndermek istediğimizi bildirdik. Önümüzdeki haftalarda CHP’den heyet olarak gidiş olabilir" dedi.

"Mısır'la kurulan temastan memnunuz"

Çeviköz, yıllardır Mısır’la büyükelçilik seviyesinde diplomatik temas olmamasının doğru olmadığını söylediklerini ve şimdi bu noktaya gelindiyse bundan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

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