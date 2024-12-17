CHP’li vekilin 'çalındı' dediği cami ibadete hazır

Ancak 200 yıllık Eskiköy Camiinin 2021 yılında Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyona alındığı ve bitirilerek ibadete hazır hale getirildiği ortaya çıktı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Hatipoğlu, camiinin tescilli tarihi eser olduğu için oldukça hassas bir çalışma yürüttüklerini, tüm ahşap malzemelerin numaralandırılarak söküldüğünü, temizliği ve silimleri yapıldıktan sonra mahfil, minber, kürsü, pencere gibi tüm parçalarının montajının gerçekleştirildiğini belirtti.