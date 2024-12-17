CHP’li vekilin 'çalındı' dediği cami ibadete hazır

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Gürgentepe ilçesinde 200 yıllık tarihi caminin çalındığını ve yerinde olmadığı iddiası boş çıktı. Tarihi caminin camiinin restorasyonunun Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak ibadete hazır hale getirildiği ortaya çıktı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ‘CHP camileri ahıra çevirdi’ sözlerine karşı açıklama yapmak isteyen CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu’yu örnek göstererek, “Gürgentepe ilçesinde 200 yıllık tarihi camiyi restorasyon bahanesiyle çaldılar, yerinde yeller esiyor” dedi.
Çalındığı iddia edilen cami restore edildi
Ancak 200 yıllık Eskiköy Camiinin 2021 yılında Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyona alındığı ve bitirilerek ibadete hazır hale getirildiği ortaya çıktı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Hatipoğlu, camiinin tescilli tarihi eser olduğu için oldukça hassas bir çalışma yürüttüklerini, tüm ahşap malzemelerin numaralandırılarak söküldüğünü, temizliği ve silimleri yapıldıktan sonra mahfil, minber, kürsü, pencere gibi tüm parçalarının montajının gerçekleştirildiğini belirtti.