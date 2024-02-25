CHP’liyi ‘ayıktırdı’

31 Mart için DEM Parti ile pazarlık yapan CHP'ye partinin ağır toplarından eleştiri yağıyor. 4 dönem CHP'den Mersin Milletvekili seçilen ve Kültür Bakanlığı yapan CHP'li İstemihan Talay, CHP-DEM ittifakını geçtiğimiz günlerde sert sözlerle eleştirmişti. Yaptığı yazılı açıklamada PKK’nın Akdeniz’e açılma hayalini hatırlatan Talay, DEM Parti'nin CHP ile uzlaşmak için yüzlerce ilçe arasından Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçelerini şart koşmasının basit bir seçim stratejisi olmadığını belirterek, “Burada kabul edilmesi mümkün olmayan durum, büyük Atatürk’ün kurduğu CHP’nin bugünkü yöneticilerinin koltuk uğruna bu iki ilçemizi DEM’e peşkeş çekme kararı almaları ve Mersin’i emperyalist hayallere teslim etmeleridir” demişti.





MESAJ YERİNE ULAŞIYOR

Yeni Şafak'a konuşan İstemihan Talay, yaptığı yazılı açıklamanın parti içerisine mesaj olduğunu belirtti. Talay, “Mesaj yerine ulaşıyor. Yaptığım değerlendirme, herhangi bir işin içine politik bir malzeme koymadan sadece ülkenin varlığı açısından bir değerlendirme” dedi. Konuyla ilgili olumlu birçok dönüş aldığını anlatan Talay, “Yaptığımız işin doğru olduğunu ifade eden açıklamalar aldım. Yerel konuşmayla ifade edilen bir cümleyi aktarmak isterim. CHP kökenli bir seçmen, 'Sayın bakanım bizi ayıktırdınız' dedi. Bu çok özel bir kelime, uyandırdınız değil, ayıktırdınız” diye konuştu.





CHP ADAYINI BELİRLEYEMEZ

Özel yönetimindeki CHP'nin DEM Parti ile açık ittifak yapmak istediğini kaydeden Talay, şunları kaydetti: “31 Mart'a kadar her şey olabilir. ‘Kürt kökenli vatandaşların DEM çatısı altında oldukları’ algısını kabul etmiyoruz. 'DEM Kürtleri temsil ediyor' bakışı yanlış. DEM'in başka siyasi parti adaylarını belirleyecek şekilde kabul edilmesi daha büyük yanlış. CHP’nin DEM’le birliktelik politikasının yanlış olduğunu vurgulamak istedik. Bir partinin seçmeninin oylarına talip olmak başka. O seçmenin DEM yönetimi aracılığıyla oylarını almaya çalışmak yanlış bir yöntem.”



