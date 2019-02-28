Gündem CHPnin Balçova adayına YSKdan ret
POLİTİKA

Son dakika: YSK Balçova CHP adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın başvurusunu reddetti

CHP'nin Balçova adayına YSK'dan ret

İzmir Balçova Belediyesi Başkanı olan ve CHP'den bir kez daha aday başvurusunda bulunan Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. İzmir İl Seçim Kurulu, geçtiğimiz günlerde Çalkaya'nın adaylık başvurunun kabul edildiğini duyurmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Ali Çalkaya.
Mehmet Ali Çalkaya.

Balçova Belediyesi Başkanı olan ve CHP'den bir kez daha aday başvurusunda bulunan Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.

İzmir İl Seçim Kurulu kabul etmişti

İzmir İl Seçim Kurulu, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın CHP’den yeniden adaylığının önünde herhangi bir engel olmadığına karar verdi.

Balçova İlçe Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 11 ay 20 gün hapis cezası 14 bin lira para cezasına çevrilen Çalkaya’nın aday olamayacağını öne sürmüştü. Karar ilçede önceki gün binlerce kişinin katıldığı eylemle protesto edilirken, Çalkaya da il seçim kuruluna itiraz başvurusunda bulundu.

Konuyu dün görüşen İzmir İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulu kararını iptal etti. Siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı toplantıda kurul, ceza 1 yılı aşmadığı için adaylığın düşürülmesini tartışmalı buldu. İl seçim kurulunda partisi adına görevli AKP İzmir İl İl Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Serhat Metin de, Çalkaya lehine görüş bildirdi.

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