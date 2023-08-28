CHP'nin ekonomi danışmanı Acemoğlu'dan koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na eleştiri: 12 mi oldu kaybedilen seçim sayısı?

Daron Acemoğlu, art arda kaybedilen bu kadar seçimden sonra genel başkanın değişmemesinin başka ülkede yaşanamayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turu da muhalefet için hayal kırıklığına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52'sini alarak bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenilgiye uğrattı.
Kılıçdaroğlu'nun aldığı 12'nci yenilgi muhalefet kanadında büyük bir krize yol açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in başını çektiği bir grup, CHP liderine değişim mesajları gönderse de bu mesajlar karşılık bulmadı.
Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor
Koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na bir eleştiri de CHP'nin ekonomi danışmanı Daron Acemoğlu'dan geldi. T24'e konuşan Acemoğlu, art arda kaybedilen bu kadar seçimden sonra genel başkanın değişmemesinin başka ülkede yaşanamayacağını söyledi.
"11 mi oldu 12 mi oldu kaybedilen seçim sayısı?"
Acemoğlu, şöyle konuştu: