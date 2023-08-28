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CHP'nin ekonomi danışmanı Acemoğlu'dan koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na eleştiri: 12 mi oldu kaybedilen seçim sayısı?

CHP'nin 3 Aralık'ta açıkladığı İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi toplantısına uzaktan bağlantıyla katılan ekonomist Daron Acemoğlu, seçim yenilgisinin ardından koltuğunu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bu kadar seçim kaybeden bir ana muhalefet partisi genel başkanın parti başında kaldığı başka bir ülke bilmediğini söyleyen Acemoğlu, "11 mi oldu, 12 mi oldu kaybedilen seçim sayısı? Varsa bilen, buna bir örnek versin." dedi.

17:28 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Daron Acemoğlu, art arda kaybedilen bu kadar seçimden sonra genel başkanın değişmemesinin başka ülkede yaşanamayacağını söyledi.

Daron Acemoğlu, art arda kaybedilen bu kadar seçimden sonra genel başkanın değişmemesinin başka ülkede yaşanamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turu da muhalefet için hayal kırıklığına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52'sini alarak bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenilgiye uğrattı.

Kılıçdaroğlu'nun aldığı 12'nci yenilgi muhalefet kanadında büyük bir krize yol açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in başını çektiği bir grup, CHP liderine değişim mesajları gönderse de bu mesajlar karşılık bulmadı.

Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor

Koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na bir eleştiri de CHP'nin ekonomi danışmanı Daron Acemoğlu'dan geldi. T24'e konuşan Acemoğlu, art arda kaybedilen bu kadar seçimden sonra genel başkanın değişmemesinin başka ülkede yaşanamayacağını söyledi.

"11 mi oldu 12 mi oldu kaybedilen seçim sayısı?"

Acemoğlu, şöyle konuştu:

"Başa çıkan hiyerarşiyi kullanıyor. Seçim kanunu, parti kanunu başa geçenin delegeler üzerinde çok fazla etkisi olmasını sağlıyor.
Bu ikisini bir araya koydunuz mu; gücü elinde toplama güdüsü, yüksek hiyerarşiden dolayı ve kanunlar da buna izin veriyor.
Ben, bu kadar seçim kaybeden bir ana muhalefet partisi genel başkanın parti başında kaldığı başka bir ülke bilmiyorum. 11 mi oldu, 12 mi oldu kaybedilen seçim sayısı? Varsa bilen, buna bir örnek versin."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'Meşruiyet' sözlerine tepki: Koltuğu için demokrasiyi zehirliyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'Meşruiyet' sözlerine tepki: Koltuğu için demokrasiyi zehirliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, AK Parti kongresinin 7 Ekim'de yapılması için karar alındığını bildirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimetinin ardından 'Seçim, tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz' ifadelerine tepki gösteren Çelik, "Koltuğunu korumak uğruna, Türkiye demokrasisini zehirlemekten geri durmayacağını gösterdi" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda Soçi'yi ziyaret edeceğini bildiren Çelik, "Tahıl Koridoru konusunda yeni gelişmeler olacak" ifadelerini kullandı. Sözcü Çelik ayrıca Akşener'in "ittifaksız seçim" çağrısına da "Bunun ciddiye alınacak bir tarafı kalmamıştır" şeklinde konuştu.


#Daron Acemoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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