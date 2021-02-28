CHP’nin fezleke zirvesi sonuçsuz

Başta dokunulmazlık dosyaları olmak üzere temel konularda tavrını belirlemek için toplanan CHP Parti Meclisi'nde somut bir netice alınamadı. Ulusalcı kanat ‘net’ bir duruş istedi.

CHP, HDP’li milletvekillerinin dokunulmazlık oylamasında izleyeceği taktiği belirlemek için dün Parti Meclisi'ni (PM) topladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin yanısıra TBMM’ye gelen fezlekeler de masaya yatırıldı. Video konferans yöntemi ile yapılan ve 5 saat süren toplantıda, aralarında 9 HDP’li milletvekilinin de bulunduğu fezlekeler konusunda iki farklı görüş ortaya çıktı.

NET TAVIR İSTEDİLER

Bazı MYK ve PM üyelerinin 2016 yılında çok sayıda HDP’li milletvekilinin tutuklanmasına yol açan dokunulmazlık oylamasına vurgu yaparak ‘evet’ denmemesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Ulusalcı kanada yakın PM üyeleri ise dokunulmazlık konusunda tavrın net olması gerektiği, terörle arasına mesafe koyamayan bir partinin milletvekillerinin dokunulmazlık kararına “evet” oyu verilmesi gerektiğini savunduğu öğrenildi. Partinin kesin kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

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PM’de CHP’nin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi de ele alındı. MYK tarafından hazırlanan rapor PM’ye sunuldu. PM’de akademisyenler tarafından güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili sunum yapılırken, bu konu ile ilgili kurulan komisyon da çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.