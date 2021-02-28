Gündem CHPnin fezleke zirvesi sonuçsuz
POLİTİKA

CHP’nin fezleke zirvesi sonuçsuz

Millet İttifakı arasında anlaşmazlığa neden olan dokunulmazlık dosyalarını PM’de masaya yatıran CHP, net bir tutum belirleyemedi. Tartışmaların sürdüğü partinin, bu konudaki tavrını önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Başta dokunulmazlık dosyaları olmak üzere temel konularda tavrını belirlemek için toplanan CHP Parti Meclisi'nde somut bir netice alınamadı. Ulusalcı kanat ‘net’ bir duruş istedi.

CHP, HDP’li milletvekillerinin dokunulmazlık oylamasında izleyeceği taktiği belirlemek için dün Parti Meclisi'ni (PM) topladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin yanısıra TBMM’ye gelen fezlekeler de masaya yatırıldı. Video konferans yöntemi ile yapılan ve 5 saat süren toplantıda, aralarında 9 HDP’li milletvekilinin de bulunduğu fezlekeler konusunda iki farklı görüş ortaya çıktı.

NET TAVIR İSTEDİLER

Bazı MYK ve PM üyelerinin 2016 yılında çok sayıda HDP’li milletvekilinin tutuklanmasına yol açan dokunulmazlık oylamasına vurgu yaparak ‘evet’ denmemesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Ulusalcı kanada yakın PM üyeleri ise dokunulmazlık konusunda tavrın net olması gerektiği, terörle arasına mesafe koyamayan bir partinin milletvekillerinin dokunulmazlık kararına “evet” oyu verilmesi gerektiğini savunduğu öğrenildi. Partinin kesin kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

PM’de CHP’nin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi de ele alındı. MYK tarafından hazırlanan rapor PM’ye sunuldu. PM’de akademisyenler tarafından güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili sunum yapılırken, bu konu ile ilgili kurulan komisyon da çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Millet İttifakı’nda HDP anlaşmazlığı: Dokunulmazlığın kaldırılmasına CHP ‘hayır’ İYİ Parti ‘evet’ diyor
GÜNDEM
Millet İttifakı’nda HDP anlaşmazlığı: Dokunulmazlığın kaldırılmasına CHP ‘hayır’ İYİ Parti ‘evet’ diyor
Abone Ol Google News
8de 8

8'de 8

​Lider Galatasaray zirveyi bırakmıyor.
Binlerce kişi sokağa indi

Binlerce kişi
sokağa indi

Tunus'ta kriz devam ediyor.
Fenerbahçeyi istiyor

Fenerbahçe'yi istiyor

​Boupendza ile ilgili Hatayspor'dan dikkat çeken açıklama.
Sınavlar için <br>tarih belli oldu

Sınavlar için
tarih belli oldu

​Öğrencilerin merakla beklediği haber geldi.
'Soykırımı durdurun'

'Soykırımı durdurun'

​Çin'in Doğu Türkistan zulmüne karşı yürüdüler.
BAE'dan <br>cinayete destek

BAE'dan
cinayete destek

​Kirli ittifakları devam ediyor.
Japonlar kararsız

Japonlar kararsız

​Japonya'da düzenlenen ankette ilginç sonuçlar.
Polis gurbetçileri affetmedi

Polis gurbetçileri affetmedi

​Karantinayı ihlal edince yurda götürüldüler.
Vaka sayıları <br>ciddi seviyede

Vaka sayıları
ciddi seviyede

​Bakanlık merakla beklenen tabloyu açıkladı.
Ofsayt var mı <br>yok mu?

Ofsayt var mı
yok mu?

​Galatasaray'ın attığı gol tartışmalara neden oldu.
Maltepe'de <br>çöp kavgası

Maltepe'de
çöp kavgası

İşçilerinden İBB'ye 'grev kırıcılığı' tepkisi.
Üç PKK'lı yakalandı

Üç PKK'lı yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçıyorlardı.
Mourinho gelse <br>başarılı olamaz

Mourinho gelse
başarılı olamaz

​Marius Sumudica kendi takımına isyan etti.
Duygulandıran klip

Duygulandıran klip

​Videoyu Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız seslendirdi.

​Cumhurbaşkanı Sarkisyan, genelkurmay başkanını görevden almayı reddetti

​'İstanbul Boğazı donacak' demek mantık dışı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.