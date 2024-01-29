|
Gündem

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu

CHP'nin yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu. Tugay'ın adaylığı CHP Parti meclisinde onaylandı.

22:16 - 29/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:59 - 29/01/2024 Pazartesi
Diğer
Cemil Tugay - Tunç Soyer
Cemil Tugay - Tunç Soyer

CHP, İzmir'de Tunç Soyer'in biletini resmen kesti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugün İzmir adayı, Partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı ile belirlendi.

Buna göre CHP'nin yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu.

Öte yandan CHP’nin İzmir ilçe belediyeleri için ise adayları şöyle:

1. Aliağa: Çağatay Güç

2. Balçova: Onur Yiğit

3. Bayındır: Davut Akarsu

4. Bayraklı: İrfan Önal

5. Bergama: Tanju Çelik

6. Beydağ: Şakir Başaran

7. Bornova: Ömer Eşki

8. Buca: Görkem Duman

9. Çeşme: Lal Denizli

10. Çiğli: Anıl Feroğlu

11. Dikili: Adil Kırgöz

12. Foça: Saniye Bora Fıçı

13. Gaziemir: Ünal Işık

14. Güzelbahçe: Mustafa Günay

15. Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay

16. Karaburun: Nurşen Balcı

17. Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler Ünsal

18. Kemalpaşa: Mehmet Türkmen

19. Kınık: Sema Bodur

20. Konak: Nilüfer Çınarlı Mutlu

21. Menderes: İlkay Çiçek

22. Narlıdere: Erman Uzun

23. Ödemiş: Mustafa Turan

24. Seferihisar: İsmail Yetişkin

25. Selçuk: Filiz Şengel Ceritoğlu

26. Urla: Selçuk Balkan



#CHP
#İzmir
#Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
#Cemil Tugay
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
1999-2008 arası SGK girişi olanlara erken emeklilik çizelgesi çıktı! EYT'siz yeni detay netleşti