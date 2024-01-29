CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu

CHP, İzmir'de Tunç Soyer'in biletini resmen kesti.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugün İzmir adayı, Partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı ile belirlendi.
Buna göre CHP'nin yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu.
1. Aliağa: Çağatay Güç
2. Balçova: Onur Yiğit
3. Bayındır: Davut Akarsu
4. Bayraklı: İrfan Önal
5. Bergama: Tanju Çelik
6. Beydağ: Şakir Başaran
7. Bornova: Ömer Eşki
8. Buca: Görkem Duman
9. Çeşme: Lal Denizli
10. Çiğli: Anıl Feroğlu
11. Dikili: Adil Kırgöz
12. Foça: Saniye Bora Fıçı
13. Gaziemir: Ünal Işık
14. Güzelbahçe: Mustafa Günay
15. Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay
16. Karaburun: Nurşen Balcı
17. Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler Ünsal
18. Kemalpaşa: Mehmet Türkmen
19. Kınık: Sema Bodur
20. Konak: Nilüfer Çınarlı Mutlu
21. Menderes: İlkay Çiçek
22. Narlıdere: Erman Uzun
23. Ödemiş: Mustafa Turan
24. Seferihisar: İsmail Yetişkin
25. Selçuk: Filiz Şengel Ceritoğlu
26. Urla: Selçuk Balkan