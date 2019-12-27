CHP’nin lüks sevdası

İstanbul’da CHP’li Kadıköy ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kartal Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün açtığı ihalelerde otomobillerde aranan özellikler pes dedirtti. Üst segment araçlarda bulunan yorgunluk tespit sistemi, elektrikli ve ısıtmalı dış ayna, LCD ekran, geri görüş kamerası, LED gündüz far sistemi, alüminyum alaşımlı jant, follow me home (refakatçi aydınlatma), yağmur ve park sensörü ile krom ön üst ızgara, CHP’li belediyelerin ihalede aradığı özelliklerden sadece bir kısmı.
OTOMATİK MASALI VIP MİNİBÜS
- Balıkesir Erdek, Antalya Döşemealtı, İzmir Balçova ve Aydın Kuşdası belediyelerinde de durum farksız. Lüks araçtan taviz vermeyen Kuşadası Belediyesi araç kiralamada VIP aracı ihmal etmedi. 8+1 veya 9+1 kişilik VIP araç için hız sabitleyici, gündüz farları, kararan dikiz aynası, yol bilgisayarlı multifonksiyonel hidrolik direksiyon, otomatik katlanır elektrikli ve ısıtmalı aynalar, ön ve arka kol dayama, bardaklık, otomatik katlanır masa ve LED aydınlatma aranan özellikler arasında yer aldı. Binek araçlarda ise elektrikli ve ısıtmalı yan aynaların olması, ayrıca “hız sabitleyici, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, 3 bölgeli tam otomatik klima, start-stop sistemi, yağmur sensörü, renkli ekranlı yol bilgisayarı olacaktır” ifadelerine yer verildi.