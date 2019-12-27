Gündem CHPnin lüks sevdası
POLİTİKA

CHP’nin lüks sevdası

Her fırsatta israfa karşı olduklarını dile getiren CHP’li belediyeler, lüks araç sevdasından vazgeçemiyor. 2020 yılında kullanılmak üzere hizmet aracı adı altında ihalesi yapılan binek otomobillerde istenilen donanım ve özellikler dudak uçuklattı.

Fatih Özer Yeni Şafak
VIP araç
VIP araç

İstanbul’da CHP’li Kadıköy ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kartal Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün açtığı ihalelerde otomobillerde aranan özellikler pes dedirtti. Üst segment araçlarda bulunan yorgunluk tespit sistemi, elektrikli ve ısıtmalı dış ayna, LCD ekran, geri görüş kamerası, LED gündüz far sistemi, alüminyum alaşımlı jant, follow me home (refakatçi aydınlatma), yağmur ve park sensörü ile krom ön üst ızgara, CHP’li belediyelerin ihalede aradığı özelliklerden sadece bir kısmı.

OTOMATİK MASALI VIP MİNİBÜS

  • Balıkesir Erdek, Antalya Döşemealtı, İzmir Balçova ve Aydın Kuşdası belediyelerinde de durum farksız. Lüks araçtan taviz vermeyen Kuşadası Belediyesi araç kiralamada VIP aracı ihmal etmedi. 8+1 veya 9+1 kişilik VIP araç için hız sabitleyici, gündüz farları, kararan dikiz aynası, yol bilgisayarlı multifonksiyonel hidrolik direksiyon, otomatik katlanır elektrikli ve ısıtmalı aynalar, ön ve arka kol dayama, bardaklık, otomatik katlanır masa ve LED aydınlatma aranan özellikler arasında yer aldı. Binek araçlarda ise elektrikli ve ısıtmalı yan aynaların olması, ayrıca “hız sabitleyici, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, 3 bölgeli tam otomatik klima, start-stop sistemi, yağmur sensörü, renkli ekranlı yol bilgisayarı olacaktır” ifadelerine yer verildi.

CHP zirvesinde lüks araç kuyruğu
OYNAT 01:58
CHP zirvesinde lüks araç kuyruğu
CHP Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'nin düzenlendiği Maslak Hilton Otel önünde lüks makam araçları kuyruk oluşturdu. Fiyatları 1 milyon 660 bin TL ile 430 bin TL arasında değişen araçlar objektiflere yansıdı.


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Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor: 22 ilden gelen ekipler yangınlara müdahale ediyor
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Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor: 22 ilden gelen ekipler yangınlara müdahale ediyor

Karadeniz Bölgesi'ndeki 5 ilde toplam 71 noktadaki orman yangınları sürüyor. Bazı bölgelerde yerleşim yerleri ve tarım arazilerine de sıçrayan yangınlarda 6 ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 200 hektarlık ormanlık alan ve fındık bahçeleri zarar gördü. Valilikler bünyesinde kriz merkezleri oluşturulurken, yangınlara 22 ilden gelen ekiplerce müdahale ediliyor.
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 70 ile yağış uyarısı yapıldı
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Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 70 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, Ege (İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Erzurum ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Atatürk resmindeki detayı gördü ve 17 yıldır saklıyor: 250 bin TL'ye satışa çıkardı
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Atatürk resmindeki detayı gördü ve 17 yıldır saklıyor: 250 bin TL'ye satışa çıkardı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Mehmet Ali Demirci, memur olarak mutemetlik yaptığı dönemde, şu an tedavülde olmayan 250 bin TL'lik paranın üzerindeki Atatürk resminin yüzünde damla gibi yansıyan basım hatalı banknotu 17 yıldır saklıyor. Demirci, 250 bin liralık banknotu, 250 bin TL'ye satmaya hazırlanıyor.

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