CHP'nin yeni ekonomi danışmanlarından Daron Acemoğlu Ermenistan'ın ekonomik krizini çözememişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “3 Aralık’ı bekleyin vizyon projemizi açıklayacağım. Ekonomik krizi sonsuza kadar bitirecek formülü söyleyeceğim” diyerek duyurduğu "İkinci Yüzyıla Çağrı" programı bugün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenledi.
Gerçekleştirilen toplantıda Kılıçdaroğlu, yeni ekonomi kurmaylarını tanıttı.
KILIÇDAROĞLU'NUN KADROSUNDA TANIDIK İSİM
Tanıtılan isimler arasında danışmanlığını yaptığı Portekiz ve İspanya ekonomilerini batırmakla suçlanan ABD'li Jeremy Rifkin yanı sıra Prof. Dr. Daron Acemoğlu da vardı.
PAŞİNYAN YARDIM İSTEDİ
Ermeni Başbakan Nİkol Paşinyan, 2018 yılında göreve geldikten sonra Acemoğlu’nu Ermenistan’a davet etmiş ve Ermenistan’ın ekonomisinin yeniden yapılandırılması için yardım istemişti.
ERMENİSTAN DAHA DA KÖTÜ OLMUŞTU
Acemoğlu'ndan yardım alan Paşinyan, Ermenistan'ı daha kötü bir hale soktu. Yaşadığı ekonomik kriz döneminden daha kötü bir halde olan ülkenin sonunun ne olacağı ise merak konusu oldu.