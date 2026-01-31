Çift başı ve 4 gözü ile doğan kuzu yaşama tutundu

Hatay’da çift başlı olarak dünyaya gelen kuzu, yaşama tutundu. Kuzunun 2 kafası, 2 ağzı ve 4 gözü olduğunu söyleyen Emre Tombul, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesinde hayvancılık yapan 33 yaşındaki Emre Tombul’un koyunu yavruladı. Zorlu geçen doğum sonrası hayvandaki farklılığı fark eden Tombul, kuzunun çift başı olduğunu gördü. Yaptığı kontrollerde kuzunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Tombul, kuzunun 2 ağzı ile 4 gözü olduğunu söyledi.

Emre Tombul, "15 yıldır hayvancılık yapıyorum. Zorlu bir doğum oldu bizim için. Kuzumuz çift kafalı doğdu ve 2 ağzı ile 4 gözü var. Çok zor oldu doğumu. Kendisinin ve annesinin sağlık durumu gayet iyi" dedi.



