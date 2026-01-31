Yeni Şafak
Çift başı ve 4 gözü ile doğan kuzu yaşama tutundu

09:5331/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Hatay’da çift başlı olarak dünyaya gelen kuzu, yaşama tutundu.
Hatay’da çift başlı olarak dünyaya gelen kuzu, yaşama tutundu.

Hatay’ın Dörtyol ilçesine bağlı Karakese Mahallesi’nde, 15 yıldır hayvancılık yapan 33 yaşındaki Emre Tombul, daha önce hiç karşılaşmadığı bir durumla karşılaştı. Zorlu bir doğum sürecinin ardından dünyaya gelen kuzunun, normalden farklı olarak iki kafası, iki ağzı ve dört gözü olduğu görüldü.

Hatay’da çift başlı olarak dünyaya gelen kuzu, yaşama tutundu. Kuzunun 2 kafası, 2 ağzı ve 4 gözü olduğunu söyleyen Emre Tombul, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesinde hayvancılık yapan 33 yaşındaki Emre Tombul’un koyunu yavruladı. Zorlu geçen doğum sonrası hayvandaki farklılığı fark eden Tombul, kuzunun çift başı olduğunu gördü. Yaptığı kontrollerde kuzunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Tombul, kuzunun 2 ağzı ile 4 gözü olduğunu söyledi.

Emre Tombul, "15 yıldır hayvancılık yapıyorum. Zorlu bir doğum oldu bizim için. Kuzumuz çift kafalı doğdu ve 2 ağzı ile 4 gözü var. Çok zor oldu doğumu. Kendisinin ve annesinin sağlık durumu gayet iyi" dedi.


YASAL UYARI

