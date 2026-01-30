Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay’da kontrolden çıkan tır park halindeki sekiz araca çarptı

Hatay’da kontrolden çıkan tır park halindeki sekiz araca çarptı

00:4030/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Belen’de tırın çarptığı kazada sürücü yaralandı.
Belen’de tırın çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Hatay’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırın park halindeki 8 araca çarpması sonucu tır sürücüsü yaralandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde park halindeki 8 araca çarparak durabilen tırın sürücüsü yaralandı.

Belen-İskenderun kara yolunun Halilbey Mahallesi mevkisinde ilerleyen 16 AGE 109 plakalı tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Park halindeki 8 araca çarparak durabilen tırın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, ambulansla Belen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.



#belen
#Halilbey Mahallesi
#Hatay
#TRAFİK KAZASI
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri kim olacak? İşte maç takvimi ve eşleşmeler