Çıldır Gölü'nün yüzeyi donmaya başladı

Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle buz tabakaları oluştu.
Kentte gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Kars-Ardahan sınırı arasında yer alan Çıldır Gölü'nün, Taşbaşı köyü mevkisindeki kenar kısımları dondu. Gölün donmayan bölümlerinde ise ördek ve sakarmeke kuşları yiyecek aradı.
Göl kenarında işletmecilik yapan Arzu Daşdemir, AA muhabirine, "Kış turizminin önemli cazibe merkezlerinden Çıldır Gölü donmaya başladı, yavaş yavaş sezonu açmaya başlayacağız. Bir süre sonra atlı kızaklarımız da faaliyetlerine başlayacak." dedi.