Çıldır Gölü'nün yüzeyi donmaya başladı

Kentte gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Kars-Ardahan sınırı arasında yer alan Çıldır Gölü'nün, Taşbaşı köyü mevkisindeki kenar kısımları dondu. Gölün donmayan bölümlerinde ise ördek ve sakarmeke kuşları yiyecek aradı.