Cinayetten sonra konsere gidecekmiş

İstanbul Eyüpsultan’da amcası Mehmet Singin’i pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan E.S. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede E.S. hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, 16 Haziran 2021 günü akşam saatlerinde aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu öne sürülen Mehmet Singin ile yeğeni E.S. arasında tartışma yaşadığı belirtildi. Tartışmadan sonra evinin yakınlarında yürüyüşe çıkan Mehmet Singin’e yeğeni E.S.’nin yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtığı ve Mehmet Singin’in olay yerinde hayatını kaybettiğinin ifade edildiği iddiasınamedr görgü tanığı olan 2 kişi ile E.S.’niz kız arkadaşının beyanlarına da yer verildi. İran uyruklu tanıklar A.S. ve H.B.’nin olayı net bir şekilde gördüğünün belirtildiği iddianamede, H.B.’nin E.S.’yi canlı teşhis ettiği belirtildi.

Mehmet Singin

ÖNCE CİNAYET SONRA KONSER





E.S.’nin cinayet suçlamalarını kabul etmediğinin belirtildiği iddianamede, E.S.’nin incelenen baz kayıtlarında olay yerinde olduğunun tespit edildiği vurgulandı. İddianamede E.S.’nin kız arkadaşı D.G.’nin, E.S.’nin kendisini alarak hastaneye gittiklerini, bir süre sonra E.S.’nin olaydan ötürü oluşan sıkıntıyı gidermek amacıyla konsere gitmek için hastaneden ayrıldıklarını belirttiği beyanına da yer verildi. Savcı Rahim Burak Demir olaya ilişkin, “Olay günü aralarında husumet bulunmayan bir kişinin yakını olan amcasının ölmesi olayı akabinde oluşan sıkıntıyı dağıtmak için konsere gitme düşüncesi taşımasının aralarında oluşan husumet sebebiyle gerçekleştirmiş olduğu eylem ve sonuç itibari ile herhangi bir şekilde üzüntü duymadığını ve bu çerçevede E.S.’nin eylemi bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiğinin açık bir göstergesi olduğu” değerlendirmesinde bulundu.





MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcı, “Ailesinden birini kaybeden kişinin olay üzerinden saatler geçmesine rağmen eğlence ye gitme arzusu taşımasının hayatın olağan akışına aykırılık teşkil ettiği ve E.S.’nin amcası Mehmet Singin’i aralarında oluşan sebebiyle silahla bir kaç el ateş etmek sureti ile öldürerek üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı” değerlendirmesini yaparak E.S.’nin müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.



