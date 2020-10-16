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Gündem Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan Musa Orhan, hakim karşısında
SİİRT

Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan Musa Orhan, hakim karşısında

Siirt'te 18 yaşındaki kıza 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan hakim karşısında.

Haber Merkezi AA
Musa Orhan.
Musa Orhan.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Orhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan Musa Orhan açıklaması
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İçişleri Bakanlığı'ndan Musa Orhan açıklaması

Sanık Orhan hakkındaki adli süreç

Siirt'te mağdur İpek Er (18) 7 Temmuz'da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık yaptığı şüpheli Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

  • 16 Temmuz'da intihar ettiği belirtilen Er'in tedavi gördüğü hastanede 18 Temmuz'da hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz'da tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Siirt Valiliğince 16 Temmuz'da açığa alınarak görevinden uzaklaştırılan Orhan, İçişleri Bakanlığınca, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, tahliye edildi
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Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, tahliye edildi

İçişleri Bakanlığı: Musa Orhan, Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildi
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