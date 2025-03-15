Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Cipin markete girdiği kazada yaralılar var

Cipin markete girdiği kazada yaralılar var

23:0115/03/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Kocaeli'de markete giren araçtaki kişi yaralandı.
Kocaeli'de markete giren araçtaki kişi yaralandı.

Kocaeli'de cipin markete girmesi sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan sürücü ile bir çocuk yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, cipin markete girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

S.A. idaresindeki 34 KEA 182 plakalı cip, Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bir markete girdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



#Kocaeli
#Kaza
#Market

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan'da balık fiyatları ne kadar? İşte güncel hamsi, istavrit, mezgit, palamut kilogram fiyatları