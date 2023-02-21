Çocuklar bir gecede büyüdü: 12 yaşındaki kız iki ceset çıkarmıştı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde çocuklar, yaşadıkları zorlu günleri çadır kentlerde kurulan oyun çadırlarında unutmaya çalışıyor. İçlerinde özel eğitim öğretmeni, sınıf öğretmeni ve psikolog olan bir grup gönüllü öğretmenin Hatay İskenderun’da kurmuş olduğu oyun çadırı, depremzede çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Yaşanılan zorlu günlerin izlerini Yeni Şafak’a anlatan Özel Eğitim Öğretmeni Abdurrahim Aras, “Buraya geldiğimizde çocukların bir gecede büyüdüklerini fark ettik. Çocukluklarını unutmuşlar, bir gecede yetişkin hale gelmişlerdi” dedi.

ZORLU GÜNLERDEN UZAKLAŞIYOR

Oyun çadırında çocuklara abilik yapan Aras, çadırı kurma süreçlerini şöyle anlattı: “İstanbul’dan 5 kişilik bir grupla yardım için yola çıktık. Yaşanan mağduriyetin farkındaydık ama bölgeye geldikten sonra çok büyük bir afet yaşadığımızı anlamıştık. Depremzedeler enkaz altından akrabalarını, kardeşlerini ve diğer ebeveynlerini çıkartmak için uğraşıyorlardı. Çocuklar ise yaşananlardan çok fazla etkilenmişti. Biz de çocukları yaşadıkları travmalardan bir nebze olsun uzaklaştırmak için bir çadır istedik. Sonra çadırı İstanbul’daki yardımseverlerin gönderdikleri oyuncaklarla doldurduk. Hazırlığımızı yaptıktan sonra bütün çadırları gezip çocukların anne ve babalarından izin alarak hepsini oyun çadırımıza davet ettik. Gelen çocuklarla beraber etkinlikler yapıp oyunlar oynuyoruz.”

ÇOCUK OLDUKLARINI UNUTMUŞLAR

Depremde, mağdur ve zorlu travmalar yaşamış çocukların çok fazla olduğunu söyleyen Aras, “Öğretmen olduğumuz için kendi mesleğimizin gereği olarak yapabileceğimiz en güzel desteğin bu olduğunu düşündük. Bu yüzden onlara yaşadıkları onca zorlu güne rağmen çocuk olduklarını hissettirmek istedik. Bu süreçte bize birçok dernek ve gönüllü destek verdi, hepsinden Allah razı olsun. Birçok acı örneklere şahit oluyoruz. Kedilerini, muhabbet kuşlarını enkazdan çıkaran çocuklarımız var. Oyuncak bebekleri enkazda kaldığı için onları ölmüş gibi hissedip ağlayan çocuklarımız var. Oyuncak bebeğinin kafası ya da kolu koptuğu için toprağı elleriyle kazıp ardından bebeklerini gömen çocuklarımız var. Burada aslında çocuklar bir gecede büyümüşlerdi. Çocukluklarını unutup bir gecede yetişkin hale gelmişlerdi” dedi.

12 yaşındaki kız 2 ceset çıkarmıştı

Sahada birçok dramatik sahneye şahit olduğunu belirten Abdurrahim Aras, onlardan bazılarını anlattı: “12 yaşında bir kızımız enkazdan 2 tane çocuk cesedi çıkarmıştı. Donuk bir yüz ifadesine sahipti ve kimseyle konuşmuyordu. Durumu öğrendikten sonra hemen psikososyal destek ekiplerine bildirdik ve onlar da çocuğumuzla ilgilendi. Oyunlar oynayarak, etkinlikler yaparak onu çocuk grubumuzun içine dahil etmeye çalıştık. Dün mesela oyun hamurundan sevimli hayvanlar yaptık, oyun esnasında o güler yüzünü görmüş olmak hepimizi çok mutlu etti. Yaşadıkları zorlu günleri resme döken birçok çocuğumuz oldu. Bir çocuğumuz ilk gün öğretmenlerini mutlu, kendini mutsuz bir şekilde resmetmişti. Sonraki günlerde geldi bizi ve kendini mutlu ve el ele çizdi. Onların zihin dünyalarında yaşadıklarını unutturmaya ve iyileştirmeye çalışmak bizi çok mutlu ediyor.”

Kendilerini suçluyorlar

Çadır kentteki birçok çocuğu oyun çadırına dahil eden Aras, özel öğrencilerle de yakından ilgilendiklerini söyledi: “Çadır kentte özel eğitime ihtiyacı olan 2 tane down sendromlu, 1 tane otizmli çocuğumuz vardı. Ben özel eğitim öğretmeni olduğum için yaşadıkları travmadan kaynaklı çok ciddi korku içerisinde olduklarını gördüm. Çocukların unuttuğu çocukluk hissini yeniden canlandırmak ve kazandırmak için onlarla oyunlar oynuyoruz. Aynı zamanda onlara ‘sizin burada bir sorumluluğunuz veya bir suçunuz yok’ mesajını vermeye çalışıyoruz. Çünkü bazıları ebeveynlerine ‘Anne ben bebeğimi üzmüştüm ona yemek vermemiştim, bu yüzden mi öldü?’ gibi sorular soruyor. Çocukların kendilerini suçladıklarını gördük. Bu şekilde travmanın etkisinde kalan birçok acı verici örneklerle karşılaşıyoruz.”

Çizgi film karakteri olup yüzleri güldürüyorlar

Hatay’da gönüllüler, çadır kentlerde palyaço ve çizgi film karakterlerinin kostümleriyle çocukları hem eğlendiriyor hem de depremin zihinlerinde bıraktığı etkileri silmeye çalışıyor. Palyaço, Şirin Baba ve Mickey Mouse kostümlerini giyerek çadır kentleri gezen gönüllüler, çocuklarla oyunlar kuruyor. Oyuncak, balon, çikolata, kek, şeker hediye ettikleri çocukları eğlendiren gönüllülerden Muhammed Sertaç Gülce, deprem felaketinden sonra çocukların yüzünü güldürmek için Hatay’a geldiklerini söyledi. Çocukların yüzünde tebessümün önemli olduğu, onları kendi çocukları gibi gördüklerini belirten Gülce, “Biz çocukların mutlu olmasını istiyoruz. Depremden en çok zarar görenler çocuklarımız. Onların bir tebessümü bizleri çok mutlu ediyor” dedi.



