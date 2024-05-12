|
Gündem

Çocuklar devrilen traktörün altında kaldı: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İznik ilçesinde 3 çocuk, gezdikleri traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kaldı. Kaza sonucunda traktörün altında kalan çocuklardan biri hayatını kaybederken, ikisi yaralandı.

23:37 - 12/05/2024 Pazar
IHA
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın İznik ilçesinde 3 çocuk, traktörle gezerken devrilen traktörün altında kaldı. Kazada çocuklardan biri hayatını kaybederken, 2'si yaralandı.


Kaza, İznik ilçesi Sansarak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. (17), akrabaları K.E. (15) ve E.E.'yi (14) alarak traktörle gezmeye başladı. Boş alanda gencin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Çocuklar traktörün altında kalırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri A.E. ve K.E.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. E.E.'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Ekipler olay mahallinde inceleme yaparken çocukların yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


#Bursa
#İznik
#kaza
#traktör
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk kez ev alacaklara 1,20 düşük faizli kredi verilecek! İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak son durum ne?