​Çocuklar yasayla korunacak.

Son dönemin engellenemeyen sorunu sosyal medyada yalan haberlerin önüne geçmek için hazırlanan “Dezenformasyonla Mücadele Yasası” TBMM’nin ilk gündem maddesi oldu. Muhalefet, yasanın ‘Sansür yasası’ olduğunu iddia etse de, ‘Dezenformasyonla Mücadele Yasası’ çocukların haklarını koruyor. Yasa, çevrimiçi zorbalıktan çocuk istismarına, yasa dışı içerikten kişilik haklarının korunmasına uzanan çeşitli alanlarda çocukları koruyan bir zemin oluşturuyor.

ZARARLI İÇERİKLER

Günümüzde en yaygın kullanılan araçlardan biri internette 6-15 yaş grubundaki çocukların varlığı 2013 yılında yüzde 50’yken, 2023 yılında bu oranın yüzde 90’lara ulaşması tahmin ediliyor. Oldukça yüksek olan internet kullanımı, çocukların zararlı içeriklere maruz kalmasına neden oluyor. Aileler ve uzmanlar, platformlardan ‘çocuklara özgü’ ve ‘yetişkinlere özgü ayrıştırma ya da özel çocuk filtresi’ talep etmesine rağmen, sosyal ağların pek çoğunda her yaş grubundan çocuğun olduğu biliniyor. Kontrolsüz bir şekilde her türlü bilginin yayıldığı internetten çocukları hem sokakta hem okulda korumak gerekiyor.

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YASAYLA DESTEKLENECEK

Meclis’te görüşmeleri devam eden yasayla sosyal ağlara ‘çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma’ zorunluluğu getirilecek. Şimdiki yasada sosyal ağ sağlayıcılarına genel bir koruma yükümlülüğü verilirken, yeni düzenleme ile bu durum değişecek. Sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi verileri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlaya Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram gibi sosyal ağ sağlayıcılarının, ‘çocuklara özgü’ ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tedbirleri alması kanunla düzenlenecek. Tedbirler yasal zorunluluk halini alacak.

KORUMA ALTINA ALINACAK

Mevcut olan 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun’da bazı uygulama problemleriyle karşılaşılıyordu. Bu sorunların giderilmesi için yeni düzenlemede Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin daha aktif olması sağlanıyor. Artık çocukların kişilik haklarının korunması için Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne yapılan müracaatlara ilişkin yargısal denetim usulü hususunda düzenleme yapılıyor. Yasanın kabul edilmesiyle çocuğun kişilik haklarını ihlal eden içeriğin hızlıca ve etkin şekilde kaldırılması sağlanacak.

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Anonim hesaplar tespit edilecek

Önceden anonim hesapların kullanıcılarına ulaşmak mümkün değildi. Yasayla, internet içeriklerini oluşturan veya yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcının Türkiye’deki temsilcisi tarafından adli mercilere verilmesi zorunluluk haline getirilecek. Düzenlemeyle ‘erişim sağlayıcıları birliği’ aktif görevlendirilecek çocuklara ve ailelerine eğitici çalışmalar yapılacak.

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