|
Reklam
Reklam
Gündem

Çok sesli Meclis

Temsil oranı kendi amblemiyle seçim yarışına giren partilerin yüzde 7 barajını aşmaları halinde daha da yukarı çıkacak. İki büyük ittifakın parlamentoya taşıyabileceği potansiyel parti sayısı 13 olacak.

Uğur Duyan
Resul Ekrem Şahan
04:00 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
TBMM.

TBMM.

Türkiye, 14 Mayıs'ta ilk kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi altında milletvekili seçimini yapacak. Yeni sisteminin bir getirisi olan ittifaklar sayesinde çok sayıda parti, TBMM'de temsil hakkı kazanacak. Temsil oranı kendi amblemiyle seçim yarışına giren partilerin yüzde 7 barajını aşmaları halinde daha da yukarı çıkacak.

Yeni sistemden en fazla Parlamenter Demokratik Sistemi vadeden 6’lı Masa ve paydaşları faydalanıyor. 6'lı Masa'nın baraj sorunu yaşayan paydaşları da bu sayede TBMM'ye adım atacak.

MASADA 6+1

CHP’nin başını çektiği 6’lı Masa’da yer alan DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ve Demokrat Parti seçimlere kendi amblemi ve listesi ile girmeyecek. Bu partiler ittifak içinde ittifak formülü nedeniyle CHP listelerini tercih etti. Bu partilerin yanı sıra Genel Başkanlığını Mustafa Sarıgül’ün yaptığı Türkiye Değişim Partisi de Sarıgül’le kendine CHP listelerinde yer buldu. Sandık sonrası bu partiler parlamentoda kendi adreslerine dönerek partilerinin temsil edecek. İYİ Parti ise yine ittifaktan faydalanacak ama kendi amblem ve listesiyle seçime girecek. Böylece 6’lı Masa’dan 7 parti Meclis’e taşınacak.

DAHA FAZLA TEMSİL

Cumhur İttifak'ı çatısı altında ise AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi kendi amblemi ile seçimlere girerken, DSP ve HÜDAPAR da AK Parti listelerinden seçime katılacak. Bu blokta BBP ve Yeniden Refah Partisi il barajlarını aşıp vekil çıkarabilirse parlamentoda temsil edilecek parti sayısı da yükselecek. Böylece iki büyük ittifakın parlamentoya taşıyabileceği potansiyel parti sayısı 13 olacak. Emek ve Özgürlük İttifakı, ATA İttifakı ve tek başına seçime giren Memleket Partisi ile parlamentodaki temsil sayısı 20’ye erişebilecek.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ankara'yı inşallah Türkiye Yüzyılı'nda birlikte inşa edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ankara'yı inşallah Türkiye Yüzyılı'nda birlikte inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti 28. Dönem Ankara milletvekili adayları ile partinin il başkanlığında düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, Ankara'da 30 Nisan'da miting yapacaklarını ve bunun hazırlıklarına başladıklarını aktaran Oktay, "Bunu da yine Ankaralı hemşehrilerimizle tek tek paylaşacağız, anlatacağız. Hasbihal edeceğiz, kucaklaşacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacağız. Dertlerini dinleyeceğiz. Birlikte dertleneceğiz, birlikte sevineceği. Ankara'yı inşallah Türkiye Yüzyılı'nda birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nda İnşallah birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.



#TBMM
#Seçim
#Millet İttifakı
#Cumhur İttifakı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.