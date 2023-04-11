Çok sesli Meclis

Türkiye, 14 Mayıs'ta ilk kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi altında milletvekili seçimini yapacak. Yeni sisteminin bir getirisi olan ittifaklar sayesinde çok sayıda parti, TBMM'de temsil hakkı kazanacak. Temsil oranı kendi amblemiyle seçim yarışına giren partilerin yüzde 7 barajını aşmaları halinde daha da yukarı çıkacak.

Yeni sistemden en fazla Parlamenter Demokratik Sistemi vadeden 6’lı Masa ve paydaşları faydalanıyor. 6'lı Masa'nın baraj sorunu yaşayan paydaşları da bu sayede TBMM'ye adım atacak.

MASADA 6+1

CHP’nin başını çektiği 6’lı Masa’da yer alan DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ve Demokrat Parti seçimlere kendi amblemi ve listesi ile girmeyecek. Bu partiler ittifak içinde ittifak formülü nedeniyle CHP listelerini tercih etti. Bu partilerin yanı sıra Genel Başkanlığını Mustafa Sarıgül’ün yaptığı Türkiye Değişim Partisi de Sarıgül’le kendine CHP listelerinde yer buldu. Sandık sonrası bu partiler parlamentoda kendi adreslerine dönerek partilerinin temsil edecek. İYİ Parti ise yine ittifaktan faydalanacak ama kendi amblem ve listesiyle seçime girecek. Böylece 6’lı Masa’dan 7 parti Meclis’e taşınacak.

DAHA FAZLA TEMSİL

Cumhur İttifak'ı çatısı altında ise AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi kendi amblemi ile seçimlere girerken, DSP ve HÜDAPAR da AK Parti listelerinden seçime katılacak. Bu blokta BBP ve Yeniden Refah Partisi il barajlarını aşıp vekil çıkarabilirse parlamentoda temsil edilecek parti sayısı da yükselecek. Böylece iki büyük ittifakın parlamentoya taşıyabileceği potansiyel parti sayısı 13 olacak. Emek ve Özgürlük İttifakı, ATA İttifakı ve tek başına seçime giren Memleket Partisi ile parlamentodaki temsil sayısı 20’ye erişebilecek.











