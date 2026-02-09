Yeni Şafak
Çok uçaklı taarruz eğitimi: MSB görüntüleri paylaştı

Halil Akkoç
14:469/02/2026, Pazartesi
Sonraki haber
MSB’den elektronik harp destekli 'çok uçaklı taarruz' eğitimi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Balıkesir’deki 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı jet filolarının katılımıyla elektronik harp destekli 'çok uçaklı taarruz' eğitiminin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığımıza bağlı 161'inci ve 162'nci Jet Filo Komutanlıklarımızın katılımıyla elektronik harp destekli 'Çok Uçaklı Taarruz Eğitimi' başarıyla icra edildi. Görevin tamamlanmasının ardından pilotlarımız; her karış toprağı kahramanlık kokan bu mukaddes diyarda, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdıran ecdadımızı saygıyla selamladı. Bu anlamlı selamlamanın ardından uçaklarımız, Bandırma'da konuşlu 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığımıza emniyetle iniş yaptı" denildi.

Çok uçaklı taarruz eğitimi: MSB görüntüleri paylaştı
09 Şubat, Pazartesi

#MSB
#6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı
#Bandırma
#Çanakkale
