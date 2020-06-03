Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne Nurettin Taş atandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman Yıldız'ın ataması yapılırken, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşavirliğine ise İbrahim Erkan Keleş getirildi.

Nurettin Taş kimdir?

1966 yılında Gümüşhane’de doğdu. 1990 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1998–1999 yıllarında Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Üretim Yönetimi ve Pazarlama” dalında yüksek lisans yaptı.

1992 yılında Orman Bakanlığı Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü Karapürçek Orman İşletme Şefliği’nde göreve başladı. 1993-98 yılları arasında Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Orman İşletme Şefliği’nde çalıştı.

1998-2004 yılları arasında Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü Geyve Orman İşletme Müdürlüğü Pamukova Orman İşletme Şefliği’nde görev yaptı. Çalışmış olduğu bu görevler esnasında Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevlerinde de bulundu.

07.07.2004 – 07.05.2005 tarihlerinde Gümüşhane Çevre ve Orman İl Müdürü olarak görev yaptı. 07.05.2005 – 27.05.2011 tarihlerinde ise Sakarya Çevre ve Orman İl Müdürlüğü görevini ifa etti.

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27.05.2011 - 09.08.2011 tarihlerinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nde Doğa Koruma Daire Başkanlığı görevini yürüttü.

09.08.2011- 13.02.2012 tarihlerinde Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nde Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı görevinde bulundu.

13.02.2012 tarihinden 23.10.2013 tarihine kadar Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nde Yaban Hayatı Koruma Daire Başkanı olarak görev yaptı. 23.10.2013 tarihinden 09.02.2015 tarihine kadar Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

09.02.2015 tarihinden itibaren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Evli ve beş çocuk sahibidir.