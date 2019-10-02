Çöpteki ağlama sesini duyan kadın bebeği etrafına toplanan köpeklerin parçalamasından kurtardı

Adana’nın Kozan ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Çöp konteynerinde ağlayan bir bebek ve etrafına toplanmış köpekleri gören bir kadının bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, bebeği hastaneye kaldırdı.

ÇÖPE ATTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen M.K. (19), gece geç saatlerde evlilik dışı bebeğini dünyaya getirdi. Genç anne, iddiaya göre yeni doğan bebeğini apartmanın yanında bulunan çöp konteynerine attı.

İHA Adana’nın Kozan ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek bulundu.n

Bebeğin ağlama sesini fark eden ve evinin balkonundan dışarı çıkan ismi öğrenilemeyen bir kadın ise çöp konteynerinde ağlayan bir bebek ve etrafına toplanmış köpekleri görünce olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği sağ olarak Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırdı. Bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise bebeği dünyaya getirdiği iddia edilen M.K.'yi ve ailesini gözaltına aldı.

GÜNDEM Adana’da gece yarısı eve EYP'li saldırı: Patlama büyük paniğe neden oldu

GÜNDEM Eşinin boğazını falçata ile keserek öldüren zanlı 2 gün sonra kendini ihbar etti