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KIRKLARELİ

Kırklareli'nde mezarda bebek cesedi bulundu

İhbar üzerine mezarlıkta gömülü bebek cesedi bulundu: Korkunç gerçek ortaya çıktı

Kırıklareli'nde ihbar üzerine evde doğum yapan 14 yaşındaki küçük kızın annesi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada 7 aylık doğan bebeğin kızı ve kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki A.C. ile şehir mezarlığındaki bir mezara gömdüklerini itiraf etti. Soruşturma kapsamında bebeğin ölümü ile ilgili ve 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar nedeniyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
7 aylık doğan bebeğin cesedi mezarlıkta bulundu.
7 aylık doğan bebeğin cesedi mezarlıkta bulundu.

Kırklareli'nde bir mezarlıkta bulunan bebek cesediyle ilgili ve cinsel istismar şüphesiyle 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, 14 yaşındaki kız çocuğunun evde doğum yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, olayla ilgili anne A.D'yi gözaltına aldı.

AA
Anne A.D. sorguda olayı itiraf etti.

MEZARLIĞA GÖMDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİ

  • A.D, kızının evde doğum yaptığını ve ardından bebeği, kızı ve kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.C. (18) ile şehir mezarlığındaki bir mezara gömdüklerini itiraf etti.

AA
7 aylık doğan bebeğin cesedi mezarlıkta bulundu.

BEZ PARÇALARINA SARILMIŞ BEBEK CESEDİ BULUNDU

Bunun üzerine mezarlıkta yapılan aramada, bez parçalarına sarılmış poşet içerisinde 7 aylık olduğu değerlendirilen bebek cesedi bulundu.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Kırklareli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

  • Anne A.D, mezarlıkta incelemelerde bulunan polis ekiplerine, "Ölü bebek kız. Bana böyle anlattılar. Benim bir suçum yok komiserim. Benim tek suçum gizlemekti. Bana çok bağırdılar, çok korkuttular beni." dedi.

AA
7 aylık doğan bebeğin cesedi mezarlıkta bulunmasının ardından ekipler 6 kişiyi gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri de kızın doğum yaptığı öne sürülen evde araştırma yaparak, bazı lekelerden numune aldı.

Ekipler, 14 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarı ve bebeğin ölümüne ilişkin, aralarında A.C'nin de bulunduğu 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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