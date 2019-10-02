Gündem Eşinin boğazını falçata ile keserek öldüren zanlı 2 gün sonra kendini ihbar etti
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Eyüpsultan'da eşinin boğazını falçata ile keserek öldürdü

Eşinin boğazını falçata ile keserek öldüren zanlı 2 gün sonra kendini ihbar etti

Eyüpsultan’da tartıştığı eşini falçata ile öldüren şahıs, 3 çocuğunu da alarak olay yerinden uzaklaştı. Olaydan 2 gün sonra polisi arayan zanlı Özgür Ecrim, "Eşimi öldürdüm, vereceğim adreste bulabilirsiniz' diyerek ihbarda bulundu. Ecrim, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Haber Merkezi AA DHA
Eşini falçata ile öldüren şüpheli teslim oldu
Eşini falçata ile öldüren şüpheli teslim oldu

İstanbul Eyüpsultan'da tartıştığı eşinin boğazını falçata ile keserek öldüren koca, iki gün sonra polisi arayarak kendini ihbar etti daha sonra da polis merkezine giderek teslim oldu.

DHA
Eşi tarafından öldürülen kadının cansız bedeni ekipler tarafından evden alındı.


Olay Eyüpsultan, Düğmeciler Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Sokakakta bulunan 4 katlı bir binanın zemin katında oturan Özgür Yılmaz Ecim iddiaya göre, iki gün önce eşi Kadriye Ecim ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sonunda Özgür Yılmaz Ecim, eline aldığı falçata ile eşi Kadriye Ecim'in (34) boğazını kesti. Kanlar içinde kalan Kadriye Ecim olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Olay sonrası cinayeti işleyen Özgür Yılmaz Ecim evden çıkarak kayıplara karıştı.

2 GÜN SONRA KENDİNİ İHBAR ETTİ

  • Cinayeti işleyen Özgür Yılmaz Ecim, iki gün sonra 155 Polis imdat Hattını arayarak, 'Eşimi öldürdüm, vereceğim adreste bulabilirsiniz' diyerek ihbarda bulundu. Aldığı ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri evin içinde Kadriye Ecim'in cansız bedeni ile karşılaştı. Bu sırada Özgür Yılmaz Ecim ise Eyüpsultan Polis Merkezi'ne giderek polise teslim oldu. Gözaltına alınan Özgür Yılmaz Ecim sorgulanmak üzere Eyüpsultan Asayiş Büroya götürüldü.

DHA
Eyüpsultan'da eşinin boğazını falçata ile keserek öldürmesinin ardından yaptığı ihbar üzerine ekipler evde inceleme yaptı.

POLİS EVDE DETAYLI İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri de cinayetin işlendiği adreste detaylı olay yeri çalışması yaptı. İnceleme yapan polis ekipleri cinayette kullanılan falçatayı da olay yerinde bulduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kadriye Ecim'in cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Ayrıca polis ekipleri ailenin 3 çocuklarının olduğu ve çocuk büro ekipleri tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.

AA
Eyüpsultan'da eşinin boğazını falçata ile keserek öldürmesinin ardından yaptığı ihbar üzerine ekipler evde inceleme yaptı.

AA
Eyüpsultan'da eşinin boğazını falçata ile keserek öldürmesinin ardından yaptığı ihbar üzerine ekipler evde inceleme yaptı.

AA
Eyüpsultan'da eşinin boğazını falçata ile keserek öldürmesinin ardından yaptığı ihbar üzerine ekipler evde inceleme yaptı.

AA
Eyüpsultan'da eşinin boğazını falçata ile keserek öldürmesinin ardından yaptığı ihbar üzerine ekipler evde inceleme yaptı.

AA
Eyüpsultan'da eşinin boğazını falçata ile keserek öldürmesinin ardından yaptığı ihbar üzerine ekipler evde inceleme yaptı.

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