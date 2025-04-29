Çorlu'da korku dolu anlar: Binanın dış cephesi çöktü

Hallaçoğlu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın dış cephe kaplamasının bir bölümü, kısa süreli yaşanan rüzgar sonrası koparak çöktü. Kopan bina kaplamalarının yola ve araçların üzerine saçılması vatandaşları korkuturken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Otomobilin camı patladı

Çevredeki bazı vatandaşlar, deprem olduğunu sanarak kendilerini can havliyle dışarı attı. Olay esnasında kopan parçaların isabet ettiği bir otomobilin arka camı patladı.

İtfaiye müdahale etti