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Çorlu'da korku dolu anlar: Binanın dış cephesi çöktü

Çorlu'da korku dolu anlar: Binanın dış cephesi çöktü

12:4329/04/2025, Salı
IHA
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Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi'nde hareketli dakikalar yaşandı.
Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi'nde hareketli dakikalar yaşandı.

Tekirdağ Çorlu Şeyh Sinan Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın dış cephe kaplamaları çöktü.

Hallaçoğlu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın dış cephe kaplamasının bir bölümü, kısa süreli yaşanan rüzgar sonrası koparak çöktü. Kopan bina kaplamalarının yola ve araçların üzerine saçılması vatandaşları korkuturken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Otomobilin camı patladı

Çevredeki bazı vatandaşlar, deprem olduğunu sanarak kendilerini can havliyle dışarı attı. Olay esnasında kopan parçaların isabet ettiği bir otomobilin arka camı patladı.

İtfaiye müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokağın bir kısmını trafiğe kapatıp tedbir alarak, binanın tehlike saçan dış cephesine müdahale etti.

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