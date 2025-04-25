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Çorum'da hastane ve okul kantinleri ile marketler denetlendi

Çorum'da hastane ve okul kantinleri ile marketler denetlendi

21:2525/04/2025, Cuma
IHA
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Çorum'da hastane ve okul kantinleri ile marketler denetlendi
Çorum'da hastane ve okul kantinleri ile marketler denetlendi

Çorum'da zabıta ekiplerince, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla kent genelindeki hastane ve okul kantinleri ile marketlerde denetimler yapıldı.

Çorum Belediyesi Zabıt Müdürlüğü ekipleri, hastane ve okul kantinlerde ve marketlerde yapılan kontrollerde; ürünlerin son tüketim tarihleri incelendi, hijyen kurallarına uygunluk denetlendi. Ekipler, hijyen standartlarının yanı sıra fiyat etiketleriyle ilgili de kontroller gerçekleştirdi.


Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın sağlıklı ve hijyenik gıdalara ulaşabilmesi için fiyat ve hijyen kontrollerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Hastanelerin yanı sıra okul kantinlerindeki denetimlerimize de devam ediyor, çocuklarımızın güvenli gıdaya erişimi için titizlikle çalışıyoruz" denildi.




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#Çorum Belediyesi Zabıt Müdürlüğü
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