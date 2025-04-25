Şehit Polis Memuru Zeki Bacak Uşak'ta son yolculuğuna uğurlandı

Cizre-Nusaybin kara yolunun Çığır köyü mevkiinde 20 Nisan'da meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye giden Polis Memuru Zeki Bacak'a Y.Z. yönetimindeki 72 AAT 138 plakalı tır çarptı. Bacak, ağır yaralı olarak sevk edildiği Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde 4 günlük yaşam mücadelesini kaybederek 24 Nisan'da şehit oldu.





Şehidin naaşı, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından havayoluyla önce Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bulunan Zafer Havalimanına ardından karayoluyla baba ocağı olan Uşak'ın merkeze bağlı Çukurağıl köyüne getirildi.





Burada Uşak İl Emniyet Müdürlüğü şehit polis için tören düzenledi. Törene Bacak'ın ailesinin yanı sıra, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, siyasi parti ve sivil toplum kuruşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi gözyaşları arasında köy mezarlığına defnedildi.





Öte yandan, şehit Polis Zeki Bacak'ın evli ve bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi.











